VW-Sparpläne könnten auch Auswirkungen auf Zulieferer haben

HALDENSLEBEN (dpa-AFX) - Mögliche Sparpläne bei Volkswagen könnten auch auf Zulieferbetriebe in Sachsen-Anhalt Auswirkungen haben. "Grundsätzlich ist das eine schwierige Situation", sagt der Vorstandsvorsitzende des Kompetenznetzwerks Mahreg Automotive, Stefan Schünemann. Die Branche stecke wie andere Industriebereiche mitten in einer Transformation. Außerdem gebe es noch keine konkreten Pläne bei VW , so dass es hier für die Zulieferer auch noch eine gewisse Zeitspanne gebe, zu reagieren.

Nach Angaben des Kompetenznetzwerks sind in der Auto-Zulieferindustrie in Sachsen-Anhalt bis zu 27.000 Menschen beschäftigt. Nur ein kleiner Teil davon, etwa 4.000, könnten dabei direkt klassischen Zulieferbetrieben zugeordnet werden. Der Großteil seien Unternehmen der Metall- oder Kunststoffindustrie oder Ingenieurdienstleister, die nur teilweise für die Automobilbranche arbeiteten. Sie hätten auch andere Auftraggeber und könnten daher Schwankungen bei der Auftragslage ausgleichen, sagt Schünemann. Aber es sei nicht wegzudiskutieren: "In der ohnehin schon relativ angespannten Situation der Branche kommen die Ankündigungen von VW noch obendrauf." Sachsen-Anhalt sei eine Zulieferregion mit vielen kleineren Unternehmen. Diese seien oft flexibler. "Das muss man zum Vorteil ummünzen."