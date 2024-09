Prospera Energy Inc. meldet Erhöhung von Ertragsbeteiligung an Kernkonzessionen

Calgary, Alberta – 5. September 2024 / IRW-Press / Prospera Energy Inc. (PEI: TSX-V; OF6A: FWB) („Prospera“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine Ertragsbeteiligungen (Working Interest/WI) an seinen Schweröl-Kernvermögenswerten um insgesamt 17 % erhöhen konnte. Im Rahmen dieser strategischen Initiative hat Prospera Energy Vereinbarungen mit zwei Joint-Venture-Partnern abgeschlossen. Seit der Umstrukturierung hat Prospera seine Eigentumsanteile von im Schnitt 35 % WI auf den aktuellen Durchschnitt von 95 % WI erhöht.

Erwerb einer Ertragsbeteiligung von 7 %:

Prospera Energy hat von einem Joint-Venture-Partner eine zusätzliche Ertragsbeteiligung von 7 % an den Konzessionsgebieten Hearts Hill, Luseland und Cuthbert erworben. Im Gegenzug hat Prospera Energy zugestimmt, dem Partner alle ausstehenden Schulden in Höhe von 1.233.000 $ zu erlassen und eine Ertragsbeteiligung von 100 % am nicht zum Kerngeschäft gehörenden Konzessionsgebiet Red Earth, einschließlich aller damit verbundenen Verbindlichkeiten, zu übertragen.

Erwerb einer Ertragsbeteiligung von 10 %:

Darüber hinaus hat Prospera Energy den Erwerb einer Ertragsbeteiligung von 10 % an den Vermögenswerten Cuthbert, Luseland und Hearts Hill von einem anderen Joint-Venture-Partner abgeschlossen. Der Gesamtkaufpreis für diese Transaktion beträgt 600.000 C$ und setzt sich aus Barmitteln in Höhe von 400.000 C$, die über einen Zeitraum von 16 Monaten zu zahlen sind, sowie Eigenkapital im Wert von 200.000 C$ zusammen, das durch die Ausgabe von 3.076.923 Stammaktien von Prospera zu einem Preis von 0,065 C$ pro Aktie beglichen wird. Diese Aktien sind an eine sechsmonatige Haltedauer gebunden und stehen unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die TSX. Das Unternehmen begibt zudem 3.076.923 Warrants, die den Inhaber berechtigen, eine Stammaktie von Prospera zu einem Preis von 0,10 $ im ersten Jahr bzw. von 0,15 $ im zweiten Jahr bis zum Verfall zu erwerben; auch die Ausgabe der Warrants unterliegt der Genehmigung durch die TSX. Im Rahmen der Vereinbarung hat Prospera Energy zugestimmt, dem Joint-Venture-Partner alle ausstehenden Schulden in Höhe von insgesamt 215.628 $ zu erlassen.