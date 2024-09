Netflix konsolidiert munter weiter

Solche Konstrukte am Ende einer Trendbewegung sorgen für eine kurzfristige Zwischenpause, sodass genügend Kräfte für eine anschließende Trendfortsetzung gesammelt werden können. Ähnlich verhält es sich auch bei der Netflix-Aktie, ein Ausbruch über 711,33 US-Dollar und damit die Rekordhochs aus Ende August würde dem Wertpapier neuerliches Kurspotenzial verschaffen, in einem ersten Schritt auf 770,65 und darüber 796,75 US-Dollar. Auf der Unterseite könnten aber noch sukzessive Abschläge auf 668,33 und darunter 655,00 US-Dollar warten, ehe die bullische Flagge auf der Oberseite aufgelöst wird. Kritischer müsste dagegen ein Rückfall unter den EMA 200 bei 639,90 US-Dollar gewertet werden, dies würde nämlich die Abwärtsrisiken in Richtung der Augusttiefs bei 587,04 US-Dollar erheblich steigern.

Trading-Strategie: