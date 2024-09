Bullen drehen auf

Auslöser für den Stimmungsanstieg unter Verbrauchern in Deutschland ist die Aussicht auf fallende Zinsen, zeitgleich scheint sich im Baugewerbe ein Boden abzuzeichnen. Im Juli haben Verbraucher sich so stark für Baukredite interessiert, wie es zuletzt vor über zwei Jahren der Fall war. Aktuellen Daten zufolge hat sich im Juni das Neugeschäft mit Baufinanzierungen sichtlich erholt, gemessen am Vorjahresmonat war ein Wachstum von 17 Prozent auf 16,3 Mrd. Euro zu verzeichnen gewesen.

Unterdessen stürmte die Aktie von Hypoport am Donnerstag um knapp zehn Prozent auf 272,00 Euro hoch, womit ein untergeordneter Abwärtstrend bestehend seit Ende Juli zu Fall gebracht werden könnte. Einige Hürden bleiben aber noch für eine längere Erholungsbewegung zu meistern, wie beispielshalber der Widerstand bei 284,00 Euro. Gelingt ein solcher Coup, könnten rasch Kursgewinne an 298,00 Euro folgen, darüber wäre ein Anstieg sogar an 313,20 Euro denkbar und würde sich für ein mehrwöchiges Long-Investment anbieten. Indexveränderungen sorgen häufig auch für Umstrukturierungen bei großen Investmentgesellschaften und Fonds, weshalb Hypoport die nächsten Wochen vermehrt nachgefragt werden dürfte. Ein Rückfall unter den EMA 50 bei 258,70 Euro würde dagegen erneute Abwärtsrisiken in den Bereich der aktuellen Wochentiefs von 241,00 Euro auslösen. Aber erst darunter müsste man sich Sorgen um einen Ausverkauf auf die Augusttiefs bei 224,00 Euro machen.