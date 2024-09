Aktien Frankfurt Ausblick Dax tritt vor US-Arbeitsmarktbericht auf der Stelle Für den Dax zeichnet sich am Freitag ein kaum veränderter Start ab. In Erwartung des wichtigen US-Arbeitsmarktberichts am Nachmittag dürften die Anleger keine größeren Wetten eingehen. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als …