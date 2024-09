UBS stuft ASOS auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Asos von 360 auf 440 Pence angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Maßnahmen des Online-Händlers, sich selbst zu optimieren, hätten gewirkt, schrieb Analyst Yashraj Rajani in einer am Freitag vorliegenden Studie. Eine Umsatzerholung zeichne sich ab und die verbleibenden Bilanzsorgen einiger würden mit dem Verkauf der Mehrheit an der Marke Topshop weiter verdrängt. In den Fokus rücke nun das Wachstumspotenzial im Jahr 2025./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2024 / 18:46 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2024 / 18:46 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASOS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +17,26 % und einem Kurs von 5,115EUR auf Tradegate (05. September 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.