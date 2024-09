TCL Europe präsentiert auf der IFA 2024 das neue TV-Spitzenmodell der X11H Serie - den ersten TCL QD-Mini LED-Fernseher mit Audio by Bang & Olufsen

Wenn höchste Bildqualität auf überragende Klangqualität trifft, setzt TCL neue Maßstäbe für ein erstklassiges Heimkinoerlebnis

BERLIN, 6. September 2024 /PRNewswire/ -- TCL definiert das Premium-Heimkino auf der IFA 2024 neu, indem es dem europäischen Publikum sein neuestes Flaggschiffmodell vorstellt: den QD-Mini-LED-Fernseher der X11H Serie. Es handelt sich dabei nicht nur um den Fernseher mit der höchsten Bildqualität im Jahr 2024, sondern auch den ersten TCL QD-Mini LED-Fernseher auf dem Markt, der mit Audio by Bang & Olufsen ausgestattet ist, um ein umfassendes audiovisuelles Erlebnis zu schaffen. Die TCL X11H Serie wird in ausgewählten Märkten weltweit erhältlich sein. Achten Sie in den kommenden Monaten auf weitere Neuigkeiten.