25.000.000 US-Dollar Gewinn: Starker Abend für Cathie Wood!

Für etwas Abhilfe sorgten am Donnerstagabend die Zahlen von DocuSign und UiPath. Beide Softwaretitel konnten die Erwartungen der Analysten übertreffen. Vor allem die Anteile von UiPath waren in der US-Nachbörse gefragt. Hier ist Cathie Wood mit vielen Millionen US-Dollar investiert.

Der Spezialist für die digitale Unterzeichnung und Verifizierung von Verträgen DocuSign verzeichnete gegenüber dem Vorjahresquartal ein Umsatzplus von 7 Prozent, die Erlöse kletterten auf insgesamt 736 Millionen US-Dollar. Deutlich über den Erwartungen fiel mit 0,97 US-Dollar der bereinigte Gewinn pro Aktie aus, hier hatten Experten lediglich auf 0,81 US-Dollar getippt.

Bei der operativen Marge ist dem Unternehmen mit 32 Prozent eine weitere Verbesserung gelungen. Im Jahr zuvor hatte die Ertragsspanne nur bei 25 Prozent gelegen. Für das kommende Quartal rechnet DocuSign jedoch mit einem leichten Rückgang der Marge und damit auch mit einem etwas geringeren Gewinn pro Aktie, den das Management auf 0,81 US-Dollar je Anteilsschein taxiert. Der Umsatz soll sich auf etwa 745 Millionen US-Dollar belaufen, was um 6 Millionen US-Dollar über der Marktprognose liegt.

In der US-Nachbörse entschieden sich Anleger zunächst zum Verkauf ihrer Anteile, die Aktie fiel in einer ersten Reaktion um über 5 Prozent, nachdem DocuSign bereits im regulären Handel rund ein Prozent verloren hatte. Anschließend konnten sich Investoren doch noch für die Zahlen erwärmen, sodass die Aktie nach 1,3 Millionen gehandelten Stücken mit einem Plus von knapp einem Prozent aus dem erweiterten Handel ging.

Im vergangenen Quartal verzeichnete UiPath, das das erste rumänische Unternehmen ist, das den Sprung an die Technologiebörse Nasdaq geschafft hat, noch einen Crash seiner Anteile. Die Aktie verlor über 30 Prozent an Wert, nachdem vor allem der Ausblick enttäuscht hatte.

Dieses Mal gab der Automatisierungsspezialist ein deutlich besseres Bild ab. Die Erlöse kletterten gegenüber dem Vorjahresquartal um 10 Prozent auf 316 Millionen US-Dollar. Damit konnten die Erwartungen um 12 Millionen US-Dollar geschlagen werden.

Der bereinigte Gewinn pro Aktie fiel mit 0,04 US-Dollar um einen Cent über der Prognose aus. Unter Berücksichtigung der Aktienvergütungen ist das Unternehmen allerdings noch nicht profitabel, sodass sich die Verluste nach standardisierter Rechnungslegung (GAAP) auf insgesamt 103 Millionen US-Dollar beliefen.

Ausblick stellt Anleger zufrieden, Aktie +10 Prozent

Der Ausblick auf die kommenden drei Monate lag im Rahmen der Analystenerwartungen, dafür konnte UiPath beim Ausblick auf das Gesamtjahr überzeugen. Hierfür prognostiziert das Management Erlöse in Höhe von 1,42 bis 1,425 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte operative Ertrag soll sich auf 170 Millionen US-Dollar belaufen.

Anleger zeigten sich im erweiterten Handel hochzufrieden und kauften die Aktie mit Gewinnen von 10,2 Prozent zweistellig ins Plus. Dadurch gelingt den Papieren eine deutliche Reduzierung ihrer in diesem Jahr angefallenen Verluste von bisher 49 Prozent.

In verschiedenen ihrer Fonds hält Cathie Wood insgesamt rund 20 Millionen Anteile mit einem Marktwert von 255 Millionen US-Dollar. Haben die Kursgewinne vom Donnerstagabend bestand, darf sich die Investorin über einen Wertzuwachs von über 25 Millionen US-Dollar freuen.

Fazit: Diese Cathie-Wood-Aktien sind durchaus einen Blick wert!

DocuSign und UiPath haben am Donnerstagabend mit ihren Geschäftsberichten überzeugen können. Von ihren Anteilen an DocuSign hatte sich Cathie Wood zwar bereits vor einiger Zeit getrennt, ihre Beteiligung an UiPath ist jedoch substanziell. Hier darf sie sich über einen satten Gewinn freuen, wenngleich die Aktie noch unter ihrem Einstiegskurs liegen dürfte.

Die Aktie von DocuSign befindet sich aktuell in einem mehrjährigen Bodenbildungsprozess. Die mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 16 überschaubare Bewertung ist vor allem für Value-Anleger einen Blick wert. Außerdem wird das Unternehmen als Übernahmeziel gehandelt.

UiPath ist mit seinen Softwarerobotern ein spannender Player in der Prozessautomatisierung. Der Chart der Aktie liefert zwar ein schwaches Bild ab, das aber hat die Bewertung des Wachstumsunternehmens mit einem KGVe (2025) von 33 wieder erträglich gemacht.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion