Rückgang bei Auslieferungen von Airbus-Jets im August Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus hat im August weniger Verkehrsflugzeugen ausgeliefert als in den Vormonaten. Im abgelaufenen Monat gingen 47 Maschinen an die Kunden, wie der Dax -Konzern am Freitag in Toulouse mitteilte. In den vergangenen …