Möglicher Profiteur der Zinssenkung!

Laut eigenen Angaben zählt Daimler Truck weltweit zu den führenden Produzenten von Nutzfahrzeugen und beschäftigt über 100.000 Mitarbeiter. Der Hersteller von Lastkraftwagen kämpft derzeit mit den schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen in Asien und Europa. Es wird erwartet, dass die Zeiten in naher Zukunft noch erheblich schwieriger werden. Im Rahmen der Kostensenkungsmaßnahmen wurden bereits im April die Leiharbeiter in der Fabrik Wörth bei Karlsruhe entlassen. Es wird zusätzlich versucht, durch Kurzarbeit weitere Kündigungen zu vermeiden. Des Weiteren ist geplant, die Ausgaben einzufrieren. Trotzdem strebt Daimler Truck mittel- bis langfristig nicht nur danach, der größte Anbieter von Lastwagen in der westlichen Welt zu sein, sondern auch die führende Position in Bezug auf Gewinnmargen einzunehmen. Daimler Truck hat das Ziel, im aktuellen Jahr eine bereinigte Marge vor Zinsen und Steuern von 8 bis 9,5 Prozent zu erreichen.

Nichtsdestotrotz notiert der Aktienkurs von Daimler Truck aktuell mit 31,87 Euro rund 33 Prozent unter dem Allzeithoch vom 19. März 2024 bei 47,64 Euro. Mittlerweile ist der Kurs in einen Chartbereich vorgedrungen, wo sich der Abwärtstrend abschwächen sollte. Aktuell wird die Unterstützung bei 31,66 Euro getestet. Wird dieser Bereich nach unten durchbrochen, sollte sich die Kurs-Charakteristik spätestens am Level von 28,82 Euro von der Abwärtssequenz in eine Bodenbildung wandeln. Die erwartete Lockerung der Leitzinsen in den USA innerhalb der nächsten zwei Wochen könnte auch den Druck von der EZB nehmen und das Wirtschaftsgeschehen ankurbeln. Die Marktteilnehmer könnten dies vorwegnehmen und die Kurse wieder ansteigen lassen. In diesem Fall müsste die Kurserholung für eine Überwindung des Widerstandes bei 34,35 Euro sorgen. Bei der fundamentalen Einordnung ist im Zeitabschnitt 2024 bis 2026 ein Gewinnplus pro Aktie von 32 Prozent Konsens. Das erwartete KGV 2026 sinkt in diesem Fall auf 6,27. Dies entspricht im Vergleich der letzten vier Jahre dem günstigsten Wert. Werden die erwarteten Gewinne nicht nach unten revidiert, sollte sich der Aktienkurs mindestens stabilisieren.