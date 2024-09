Cruz schließt Arrangement-Vereinbarung zur Ausgliederung des Silber-Kobalt-Projekts Hector ab

Vancouver, British Columbia - 6. September 2024 / IRW-Press / Cruz Battery Metals Corp. (CSE: CRUZ) (OTC Pink: BKTPF) (FWB: A3CWU7) („Cruz“ oder das „Unternehmen“) freut sich, im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 1. August 2024 bekannt zu geben, dass es am 5. September 2024 eine Arrangement-Vereinbarung (die „Arrangement-Vereinbarung“) mit seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaft, Makenita Resources Inc. („Makenita“), abgeschlossen hat, gemäß dem das Unternehmen beabsichtigt: (i) alle Rechte, Titel und Beteiligungen an seinem Silber-Kobalt-Projekt Hector (das „Konzessionsgebiet Hector“) zu übertragen, das aus 126 zusammenhängenden, nicht patentierten Konzessionsgebieten mit einer Gesamtfläche von 2.243 Hektar (5.542 Acres) besteht und in den Gemeinden Coleman und Gillies Limit, Larder Lake Mining Division, Timiskaming District, Ontario, Kanada, liegt, und (ii) die Ausschüttung aller Wertpapiere von Makenita, die als Gegenleistung für das Konzessionsgebiet Hector erhalten wurden (der „Makenita-Ausgliederungsanteil“), an die Wertpapierinhaber von Cruz auf einer anteiligen Basis, alles gemäß einem gesetzlich vorgeschriebenen Plan of Arrangement (das „Arrangement“), der gemäß Teil 9, Abteilung 5 des Business Corporations Act (British Columbia) (das „BCBCA“) durchgeführt werden soll.

Das Arrangement wird dazu führen, dass Makenita in Alberta, British Columbia und Ontario jeweils ein eigenständiger „berichtender Emittent“ wird und sich auf die Erschließung des Konzessionsgebiets Hector konzentrieren kann. Das Konzessionsgebiet Hector wird das wesentliche Konzessionsgebiet von Makenita im Sinne des National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects- sein. Das Unternehmen wird sich auf die Erschließung seines Solar-Lithium-Projekts und seines Clayton Valley Lithium-Projekts in Nevada sowie seines Idaho Cobalt Belt-Projekts und seines Idaho Star Cobalt-Projekts in Idaho (zusammen die „Konzessionsgebiete in den USA“) konzentrieren und beabsichtigt, sich um den Erwerb von fortgeschritteneren Konzessionsgebieten mit interessanten Geschäftsmöglichkeiten zu bemühen.