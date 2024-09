Eurokurs steigt leicht zum US-Dollar - Arbeitsmarktbericht erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Freitag weiter gestiegen. Am Vormittag wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,1117 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,1097 Dollar festgesetzt. Am Vortag hatte die Gemeinschaftswährung die Marke von 1,11 US-Dollar übersprungen.

Die Märkte schauen gespannt auf den am Freitag anstehenden monatlichen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung. Dieser dürfte am Nachmittag auch Hinweise auf das künftige Vorgehen der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) geben. An den Finanzmärkten wird Mitte September mit einer Zinssenkung gerechnet. Die Größe des Zinsschritts ist jedoch offen.