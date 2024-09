BearingPoint und Cisco küren beim 23. eGovernment-Wettbewerb die Gewinnerprojekte für die Verwaltungsmodernisierung (FOTO)

Berlin (ots) - Eine hochkarätig besetzte Jury hat die besten Projekte

ausgewählt. In einem öffentlichen Online-Voting haben zudem 4.937 Bürgerinnen

und Bürger ihr Lieblingsprojekt ausgezeichnet.



Von Stadtverwaltungen bis hin zu Bundesbehörden - die Zukunft der öffentlichen

Verwaltung ist von technologischen Innovationen geprägt. Das stellen die

Gewinner des diesjährigen eGovernment-Wettbewerbs

(https://egovernmentwettbewerb.de/) eindrucksvoll unter Beweis. BearingPoint und

Cisco prämierten die Projekte in einer feierlichen Preisverleihung im Rahmen des

29. Ministerialkongresses (http://www.ministerialkongress.de/) am 5. September

in Berlin.







Die Erstplatzierten im Überblick



Kategorie 1: Digitalisierungsschub durch KI und moderne Infrastruktur



Unter den 19 Behörden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, die sich ausallen Einreichungen für das Finale qualifiziert hatten, wurden die bestenProjekte in fünf Kategorien prämiert. Die unabhängige Jury zeichnete dabeidigitale Lösungen aus, die durch ihre zukunftsweisenden Ansätze besondersüberzeugten. Die Projekte setzen Maßstäbe in Bereichen wie KI, moderneInfrastruktur, End-to-End-neu gedachte Prozesse, Organisations- undVeränderungsmanagement sowie Nachhaltigkeit. Sie verdeutlichen die besonderegesellschaftliche Relevanz der digitalen Transformation in der öffentlichenVerwaltung und ebnen den Weg für eine effektive und nachhaltige Zukunft.Jon Abele, Leiter Public Services und Mitglied der Geschäftsführung beiBearingPoint, über die Siegerprojekte: "Die ausgezeichneten Projekte zeigen,dass die Digitalisierung bei den derzeitig größten gesellschaftlichenHerausforderungen angekommen ist. Dazu gehören Migration, Integration,Fachkräftemangel, ökologischer Wandel und die digitale Transformation derGesellschaft. Diese wegweisenden Projekte bieten wertvolle Orientierung und wirermutigen Behörden, vergleichbare Vorhaben anzugehen."Martin Obholzer, Managing Director Öffentliche Hand bei Cisco, fügt hinzu: "DereGovernment-Wettbewerb verdeutlicht einmal mehr, wie technologische Innovationenden öffentlichen Sektor voranbringen. Insbesondere Künstliche Intelligenz wirdin den kommenden Jahren eine zentrale Rolle in der Digitalisierung derVerwaltungen einnehmen und dazu beitragen, Verwaltungsprozesse effizienter zugestalten und kreative Lösungen für alltägliche Herausforderungen zu liefern.Welches Potenzial sich hier verbirgt, zeigen schon heute die Finalistinnen undFinalisten der Kategorie 'Digitalisierungsschub durch KI und moderneInfrastruktur'."Die Erstplatzierten im ÜberblickKategorie 1: Digitalisierungsschub durch KI und moderne InfrastrukturPlatz 1: Deutsche Rentenversicherung Bund - Stabsstelle Digitalstrategie und