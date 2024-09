US-Indizes: Aus Aufwärts- wurden Abwärtstendenzen

von Sven Weisenhaus

Die jüngsten Konjunkturdaten aus den USA haben den Bullen in die Hände gespielt. Denn insgesamt lässt sich feststellen, dass sich der noch etwas überhitzte Arbeitsmarkt weiter abkühlt (vorgestriger JOLTS-Bericht), die Wirtschaft aber grundsätzlich weiter solide wächst (gestrige Einkaufsmanagerdaten für den Dienstleistungsbereich. Die US-Notenbank kann daher problemlos eine erste Leitzinssenkung vornehmen, was wiederum die Zinskosten für Unternehmen reduziert und deren Gewinne erhöht. Das sind gute Gründe für steigende Kurse am Aktienmarkt.

Bildet der Dow Jones die erwartete ABC-Korrektur?

Zwar hat der Dow Jones nach meinem Bericht von vorgestern (siehe „Was für eine Art von Korrektur ist es dieses Mal?“) noch weitere Kurseinbußen hinnehmen müssen, diese wurden durch eine Gegenbewegung aber vollständig aufgeholt. Seitdem schwanken die Kurse zwischen dem Korrekturtief und dem Erholungshoch relativ wild seitwärts (siehe gelbes Rechteck im folgenden Chart).