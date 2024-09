Nvidia: CEO Huang hat 5.000.000 Aktien verkauft

Laut einer Einreichung vom Donnerstag bei der Securities and Exchange Commission (SEC) hat Huang zwischen dem 13. Juni und dem 4. September fast 5,3 Millionen Aktien in Tranchen von jeweils 120.000 Stück verkauft. Die Verkäufe hatten einen Wert von mehr als 633 Millionen US-Dollar.

Nell Minow, stellvertretende Vorsitzende des auf Corporate Governance spezialisierten Unternehmens ValueEdge Advisors, betrachtet es als alarmierendes Zeichen, wenn Führungskräfte in großem Umfang Aktien ihres eigenen Unternehmens verkaufen.

Im Gespräch mit Fortune erläuterte sie kürzlich ihre Erwartungen an Führungskräfte: Sie sollten eine optimistische Haltung gegenüber dem Aktienwert ihres Unternehmens haben und davon überzeugt sein, dass der Wert der Aktie in Zukunft steigen wird. Sie sollten nicht aus einer Haltung des Zweifels handeln, etwa aus der Angst, zu viel in eine einzige Sache investiert zu haben.

Die Aktie von Nvidia ist seit Juni gesunken, da die Wall Street gegenüber künstlicher Intelligenz immer vorsichtiger geworden ist. Infolgedessen haben die Anleger ihr Augenmerk auf die Kostenkontrolle und die Monetarisierung gerichtet und erwarten, dass die Euphorie, die seit letztem Jahr vorherrschte, zurückkehrt.

Jensen Huang ist laut Daten von FactSet der größte Einzelaktionär von Nvidia und hielt am 9. August etwa 3,5 Prozent der ausstehenden Aktien des Unternehmens. Laut Bloombergs Billionaires Index verfügt Huang über ein persönliches Vermögen von 94,2 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von etwa 50 Milliarden US-Dollar im laufenden Jahr entspricht. Damit steht der CEO auf Platz 18 der reichsten Menschen der Welt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,41 % und einem Kurs von 96,92EUR auf Tradegate (06. September 2024, 15:32 Uhr) gehandelt.