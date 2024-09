-2,4 % zum Vormonat / Produktion in den energieintensiven Industriezweigen um 1,8 % gesunken

WIESBADEN (ots) - Produktion im Produzierenden Gewerbe



Juli 2024 (real, vorläufig):



-2,4 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)



-5,3 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Juni 2024 (real, revidiert):+1,7 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)-3,7 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)Die reale (preisbereinigte) Produktion im Produzierenden Gewerbe ist nachvorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Juli 2024gegenüber Juni 2024 saison- und kalenderbereinigt um 2,4 % gesunken. Im wenigervolatilen Dreimonatsvergleich war die Produktion von Mai 2024 bis Juli 2024 um2,7 % niedriger als in den drei Monaten zuvor. Im Juni 2024 stieg die Produktiongegenüber Mai 2024 nach Revision der vorläufigen Ergebnisse um 1,7 %(vorläufiger Wert: +1,4 %). Im Vergleich zum Vorjahresmonat Juli 2023 war dieProduktion im Juli 2024 kalenderbereinigt 5,3 % niedriger.Deutlicher Produktionsrückgang in der AutomobilindustrieDie Produktion ging im Juli 2024 in den meisten Bereichen des ProduzierendenGewerbes zurück. Vor allem der Rückgang in der Automobilindustrie um kalender-und saisonbereinigt 8,1 % zum Vormonat beeinflusste das Gesamtergebnis starknegativ, nachdem die Produktion in diesem Bereich im Juni 2024 noch um 7,9 % imVormonatsvergleich gestiegen war. Auch die Rückgänge in den BereichenHerstellung von elektrischen Ausrüstungen (-7,0 %) und Herstellung vonMetallerzeugnissen (-3,8 %) wirkten sich deutlich negativ aus.Die Industrieproduktion (Produzierendes Gewerbe ohne Energie und Baugewerbe)nahm im Juli 2024 gegenüber Juni 2024 saison- und kalenderbereinigt um 3,2 % ab.Dabei sank die Produktion von Investitionsgütern um 4,2 %, die Produktion vonVorleistungsgütern um 2,8 % und die Produktion von Konsumgütern um 1,2 %.Außerhalb der Industrie verzeichnete die Energieerzeugung im Juli 2024 einenRückgang von 1,9 %. Die Bauproduktion stieg im Vergleich zum Vormonat um 0,3 %.Im Vergleich zum Vorjahresmonat Juli 2023 sank die Industrieproduktion im Juli2024 kalenderbereinigt um 6,1 %.Produktion in energieintensiven Industriezweigen gesunkenIn den energieintensiven Industriezweigen ist die Produktion im Juli 2024gegenüber Juni 2024 saison- und kalenderbereinigt um 1,8 % gesunken. ImDreimonatsvergleich war die Produktion in diesen Industriezweigen von Mai 2024bis Juli 2024 um 0,7 % höher als in den drei Monaten zuvor. Verglichen mit demVorjahresmonat Juli 2023 war die energieintensive Produktion im Juli 2024kalenderbereinigt um 3,0 % höher. Eine Analyse zum Produktionsindex für