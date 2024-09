Zahl der Kindeswohlgefährdungen im Jahr 2023 auf neuem Höchststand

Seite 2 ► Seite 1 von 3

WIESBADEN (ots) -- Zahl der Kindeswohlgefährdungen steigt gegenüber 2022 um mindestens 2 % auf 63700 Fälle- Daten aus mehreren Jugendämtern fehlen: Schätzung geht von tatsächlichemAnstieg um bis zu 8 % auf 67 300 Fälle aus- Betroffene Kinder waren im Schnitt etwa 8 Jahre alt- In 73 % der Fälle ging die Gefährdung (hauptsächlich) von einem Elternteil ausDie Zahl der Kindeswohlgefährdungen in Deutschland hat im Jahr 2023 einen neuenHöchststand erreicht: Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt,stellten die Jugendämter bei mindestens 63 700 Kindern oder Jugendlichen eineKindeswohlgefährdung durch Vernachlässigung, psychische, körperliche odersexuelle Gewalt fest. Das waren rund 1 400 Fälle oder 2 % mehr als im Jahrzuvor. Da einige Jugendämter für das Jahr 2023 keine Daten melden konnten, istaber sicher, dass der tatsächliche Anstieg noch deutlich höher ausfiel: Werdenfür die fehlenden Meldungen im Jahr 2023 die Ergebnisse aus dem Vorjahrhinzugeschätzt (+3 300 Fälle), liegt der Anstieg der Kindeswohlgefährdungengegenüber dem Vorjahr bei 4 700 Fällen oder 7,6 %. Wird zusätzlich derallgemeine Anstieg berücksichtigt, erhöht sich das Plus sogar auf rund 5 000Fälle beziehungsweise 8,0 %. Nach dieser Schätzung läge die Gesamtzahl im Jahr2023 bei 67 300 Fällen. Neben Fehlern bei der Datenerfassung und demCyberangriff auf einen IT-Dienstleister wurde als Grund für die fehlendenMeldungen im Jahr 2023 auch die Überlastung des Personals im Jugendamt genannt.Der langfristige Anstieg der Zahl behördlich festgestellterKindeswohlgefährdungen setzte sich damit auch 2023 fort. Mit Ausnahme des Jahres2017 und des Corona-Jahres 2021 nahmen die Fallzahlen seit Einführung derStatistik im Jahr 2012 stets zu. Am höchsten waren die Anstiege von 2018 bis2020 mit jeweils 9 % bis 10 % mehr Fällen als im Vorjahr. Gründe für dieseEntwicklung können - neben einer tatsächlichen Zunahme der Gefährdungsfälle -auch eine höhere Sensibilität und Anzeigebereitschaft der Öffentlichkeit undBehörden beim Thema Kinderschutz sein.Betroffene Kinder waren im Schnitt etwa 8 Jahre altDen rund 63 700 Meldungen zufolge waren die betroffenen Kinder im Jahr 2023 beiFeststellung der Kindeswohlgefährdung im Schnitt 8,2 Jahre alt. Während bis zumAlter von 12 Jahren Jungen etwas häufiger von einer Kindeswohlgefährdungbetroffen waren, galt dies ab dem 13. Lebensjahr für Mädchen. Die meistenbetroffenen Minderjährigen wuchsen bei alleinerziehenden Elternteilen (39 %)oder beiden Eltern gemeinsam (38 %) auf. 13 % lebten bei einem Elternteil in