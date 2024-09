Wie reagieren die US-Aktienmärkte auf die heutigen Arbeitsmarktdaten: sind schlechte Daten gut, weil dann die Zinsen schneller sinken? Oder sind schlechte Daten schlecht, weil damit eine Rezession immer wahrscheinlicher wird und so die Bewertungen vieler US-Aktien zu hoch wäre? Wenn die US-Arbeitsmarktdaten dagegen besser sind, was wiegt dann schwerer: die Erleichterung daüber - oder die Sorge, dass die Zinsen dann vermutlich weniger schnell sinken? Offenkundig rechnen viele Spekulanten mit schwachen Daten - sichtbar auch an der Schwäche des Dollars. Daher könnte der Weg des größten Schmerzes stärkere Daten sein (die man später ja wieder entspannt nach unten revidieren kann), zumal das der Biden-Harris-Administration durchaus gelegen käme..

Hinweise aus Video:

1. US-Arbeitsmarktdaten heute 14:30 Uhr – Vorschau auf die Details

2. Tschüss VW und Co: China macht Platz für die Zukunft

Das Video "Zinsen: Wie reagieren die Aktienmärkte auf die Arbeitsmarktdaten?" sehen Sie hier..