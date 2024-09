SIFI PRÄSENTIERT NEUE PRODUKTE UND WISSENSCHAFTLICHE DATEN AUF DEM 42. KONGRESS DER EUROPÄISCHEN GESELLSCHAFT FÜR KATARAKT UND REFRAKTIVE CHIRURGIE

CATANIA, Italien, 6. September 2024 /PRNewswire/ -- SIFI, ein führendes internationales Unternehmen der Augenheilkunde, freut sich, bekannt zu geben, dass es zwei Produktinnovationen und neue wissenschaftliche Daten auf dem kommenden Kongress der European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS) vorstellen wird, der vom 6. bis 10. September in Barcelona (Spanien) stattfindet.

„SIFI leistet Pionierarbeit bei der Integration der Wellenfronttechnik mit Technologien zum Management der Augenoberfläche, um den Behandlungsstandard in der refraktiven Kataraktchirurgie zu verbessern. Indem wir die Optik von Intraokularlinsen und die Behandlung der Augenoberfläche maßschneidern, ermöglichen unsere Lösungen den Patienten eine bessere Sehqualität", sagte Maria Cristina Curatolo, Executive Director of Innovation and Medical Science bei SIFI.