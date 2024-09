Shortseller wetten gegen diese europäischen Auto-Aktien

Volvo Car und Porsche gehören zu den zehn am meisten geshorteten Aktien im europäischen Stoxx 600 Index und ihre Aktien sind in diesem Jahr stark gefallen. Die Prozentsätze der ausgeliehenen Aktien – typischerweise ein Hinweis auf Leerverkäufe – sind dagegen seit Jahresbeginn stark gestiegen.

"Die Leerverkäufe der letzten sechs Monate stehen in direktem Zusammenhang mit China", sagt Harry Martin, Analyst bei Bernstein, über Volvo Car. "Es besteht immer noch eine gewisse Unsicherheit darüber, ob einige dieser Zollkosten weitergegeben werden."

Daten von S&P Global Market Intelligence zeigen, dass am Mittwoch etwa 22 Prozent der frei gehandelten Aktien von Volvo Car ausgeliehen waren, während der Anteil bei Porsche etwa 16 Prozent betrug. Das ist deutlich mehr als bei europäischen Wettbewerbern wie Volkswagen, der Mercedes-Benz Group und BMW.

Unter den europäischen Automobilunternehmen ist Volvo Car, das sich im Besitz von Geely befindet, am stärksten von höheren Zöllen betroffen. Der elektrische Geländewagen EX30 wird derzeit noch in China hergestellt, das Unternehmen wird jedoch die Produktion des kompakten Geländewagens im nächsten Jahr in seinem Werk in Gent, Belgien, aufnehmen. Die Frage ist, ob Volvo die Fahrzeuge noch mit den gleichen Margen wie in China herstellen könne, so Analyst Martin von Bernstein gegenüber Bloomberg.

Die Analysten von BNP Paribas Exane haben diese Woche ihre Empfehlung für Volvo Car von "Neutral" auf "Underperform" herabgestuft und sagten voraus, dass es für die Automobilhersteller aufgrund der chinesischen Konkurrenz und ihrer Abhängigkeit von den Schwellenmärkten schwieriger werden wird.

Die EU-Zölle sollen einen wichtigen Industriezweig vor chinesischen Konkurrenten schützen, die in mehreren Bereichen strukturelle Vorteile genießen. Nun besteht jedoch die Gefahr ähnlicher Zölle aus Peking.

Einige chinesische Experten haben vorgeschlagen, die Zölle auf importierte Autos mit großen Motoren zu erhöhen und argumentierten, dass solche Zölle mit den Regeln der Welthandelsorganisation in Einklang stünden, sagte He Yadong, Sprecher des chinesischen Handelsministeriums. Das könnte neben Mercedes und BMW auch Porsche treffen.

Adrien Brasey, Analyst bei Alphavalue, bezeichnet Porsche als besonders anfällig für chinesische Vergeltungsmaßnahmen, auch in Form höherer Steuern, "da alle Fahrzeuge in Europa hergestellt werden".

"Diese Sorge wird den Aktienkurs von Porsche belasten", prognostiziert Brasey.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion