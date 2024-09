Huasun liefert innerhalb von drei Monaten 1,8 GW HJT-Module für riesiges Solarprojekt im Nordwesten Chinas

XUANCHENG, China, 6. September 2024 /PRNewswire/ -- Huasun Energy hat einen bedeutenden Meilenstein auf seinem Weg erreicht, Heterojunction (HJT)-Solarmodule in den Mainstream von Photovoltaik-Anlagen zu bringen. Das Unternehmen hat für die China Green Development Investment Group (CGDG), innerhalb von bemerkenswerten drei Monaten, seit Mai 2024 erfolgreich 1,8 GW HJT-Module produziert und geliefert.

Diese Module sind für das ehrgeizige 4-GW-PV-Projekt von CGDG in Ruoqiang, Xinjiang, China, bestimmt. Mit dieser Lieferung hat Huasun nun seine hochmodernen Module für die beiden größten Heterojunction-Solarprojekte der Welt geliefert. Als größter HJT-Hersteller hat das Unternehmen über 7 GW an HJT-Produkten in über 40 Länder weltweit geliefert. Insbesondere hat Huasun über 650 MW für die HJT-Projekte des angesehenen bulgarischen EPC-Unternehmens INERCOM im Land bereitgestellt.