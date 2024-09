Ramboll erwirbt Health Science Beratung SCC und erweitert Kompetenz für Produktsicherheit und Regulatorik (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Bad Kreuznach/Kopenhagen (ots) - Die SCC Scientific Consulting Company ist absofort Teil der Ingenieur-, Architektur- und Managementberatung Ramboll. Die 160Mitarbeitenden von SCC werden Teil von Rambolls Bereich Umwelt und Gesundheitund ergänzen die Expertise im Bereich Health Sciences, insbesondere zuAgrochemikalien und Biorationals, Bioziden, Industriechemikalien undMedizinprodukten. Mit ihrem Zusammenschluss streben Ramboll und SCC eineführende Rolle auf dem europäischen Markt für Produktsicherheit undregulatorische Angelegenheiten an. Gemeinsam ermöglichen sie Kunden,rechtssicher zu agieren und nachhaltige Lösungen umzusetzen, die biologischeVielfalt sichern und natürliche Ressourcen schützen.Ramboll, eine internationale Ingenieur-, Architektur- und Managementberatung,stärkt seinen Bereich Health Sciences durch die strategische Übernahme von SCC.Die SCC Scientific Consulting Company ist mit 160 Mitarbeitenden eines dergrößten privaten und unabhängigen Beratungsunternehmen im Bereich Regulatorikund Produktsicherheit in Europa. Mit Hauptsitz in Deutschland undNiederlassungen in Japan und Großbritannien unterstützt SCC ihre Kunden weltweitbei der Registrierung von Agrochemikalien, Bioziden, Chemikalien, Medizin- undanderen Produkten, um deren sichere und nachhaltige Verwendung zu gewährleisten.Mit der Übernahme verfügt Ramboll nun über mehr als 340 Expert:innen, die in denverschiedenen Health Sciences Disziplinen tätig sind.Die strategische Übernahme stärkt Rambolls Position in der agrochemischen,chemischen und pharmazeutischen Industrie. Gerade die agrochemische Industriesteht aktuell vor der Herausforderung, gesunde Nahrungsmittel und Produkte füreine wachsende Bevölkerung bereitzustellen und gleichzeitig die biologischeVielfalt und natürliche Ressourcen zu schützen."Wir freuen uns sehr, die Expertinnen und Experten von SCC bei Ramboll begrüßenzu können", so Dr. Martina Vosteen, Global Division Director Health Sciences beiRamboll. "Indem wir Rambolls globale Reichweite und die wissenschaftlicheExpertise unseres Health Sciences Teams mit den umfassenden regulatorischenKenntnissen von SCC verbinden, können wir unsere Kunden bestmöglich in komplexenZulassungsprozessen und bei der Umsetzung ihrer Nachhaltigkeitsprogrammeunterstützen. So können wir eine führende Rolle auf dem Markt fürProduktsicherheit und regulatorische Fragestellungen einnehmen."Die Expert:innen von SCC erweitern Rambolls Health Sciences Team in denBereichen Epidemiologie, Toxikologie, Ökotoxikologie, Arbeitshygiene und-sicherheit, Expositionswissenschaft und Risikobewertung. Das Team ist Teil von