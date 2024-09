EcoFlow stellt auf der IFA 2024 vier neue tragbare Powerstationen vor, allen voran das EcoFlow DELTA Pro 3 Solarbatteriesystem für Privathaushalte

Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) -



- Ausgestattet mit dem einzigartigen X-Core 3.0 System und mit der ersten

5-Sterne-Zertifizierung für schnelles und sicheres Laden durch SGS

- EcoFlow DELTA Pro 3 Solarbatteriesystem für Privathaushalte : Bietet

umfassende Anpassungsmöglichkeiten für Energieunabhängigkeit

- EcoFlow RIVER 3 Serie : Kompakte und dennoch leistungsstarke Batterien für den

Außeneinsatz

- EcoFlow RAPID Magnetische Powerbank : Transformiert das Ladeerlebnis unterwegs

- EcoFlow DELTA 3 Serie : Maßgeschneidert für unterschiedliche Einsatzbereiche

mit branchenführenden Ladegeschwindigkeiten.



EcoFlow (https://www.ecoflow.com/de) , ein führender Anbieter von tragbaren,

nachhaltigen Energielösungen, stellt auf der IFA das EcoFlow DELTA Pro 3

Solarbatteriesystem

(https://www.ecoflow.com/de/delta-pro-3-portable-power-station) für

Privathaushalte sowie drei neue Serien von tragbaren Powerstationen vor: die

RIVER 3 Serie (https://www.ecoflow.com/de/river-3-series-portable-power-station)

, die DELTA 3 Serie

(https://www.ecoflow.com/de/delta-3-series-portable-power-station) und RAPID

(https://www.ecoflow.com/de/rapid-magnetic-power-bank) vor.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

X-Core 3.0 und die weltweit erste 5-Sterne-ZertifizierungDiese Serien tragbarer Powerstationen mit der neuen integrierten X-Core 3.0(https://www.ecoflow.com/de/x-core-3) -Architektur von EcoFlow bietenbenutzerfreundliche, flexible und zuverlässige Energielösungen für jedenLebensstil. Mit über 1.000 Patenten setzt X-Core 3.0 neue Maßstäbe in denBereichen Sicherheit, Ladegeschwindigkeit, Leistung, Geräuschreduzierung,intelligentes Management und mehr.Besonders bemerkenswert ist, dass EcoFlow seine eigenen branchenführendenSchnellladefähigkeiten noch einmal übertroffen hat. DELTA 3 Plus erhielt dieweltweit erste 5-Sterne-Zertifizierung für schnelles und sicheres Laden von SGS,dem führenden Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsunternehmen mit Sitz in derSchweiz. DELTA Po 3 ermöglicht eine vollständige Ladung von 1 kWh in nur 56Minuten, wobei der optimale Gesundheitszustand der Batterie auch bei intensivemGebrauch erhalten bleibt. Diese Leistung stärkt die Position von EcoFlow alsführendes Unternehmen im Bereich nachhaltiger Energielösungen.DELTA Pro 3: Der einfache Weg zum energieautarken HaushaltEinfache und flexible DIY Installation Das EcoFlow DELTA Pro 3Solarbatteriesystem für Privathaushalte umfasst Solarpanele, die tragbare DELTAPro 3 Powerstation und den EcoFlow PowerStream Mikro-Wechselrichter. Für dieInstallation dieses Systems ist kein Installateur oder Elektriker erforderlich.