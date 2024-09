Neue Funktionen, mehr Leistung und umfassende Shelly Integration

Berlin (ots/PRNewswire) - Pünktlich zur IFA optimiert Jackery

(https://de.jackery.com/) sein DIY-Solarsystem Navi 2000 und spendiert dem

Balkonkraftwerksspeicher mit integriertem Wechselrichter eine

Multi-Device-Funktion für mehr passgenaue Leistung, Kompatibilität mit Shelly

Pro 3EM und Shelly Pro EM-50 sowie ein Cloud-Update mit Time-of-Use-Modus und

Schlechtwetterwarnung.



Vom Balkon-Solar zum umfassenden Energiespeicher dank

Multi-Device-Parallelschaltung





Eingeführt als maximal flexibles DIY-Balkonkraftwerk mit Speicher, das inwenigen Minuten einsatzbereit und zudem mobil ist, schafft die Weiterentwicklungdes Systems nun auch den Sprung zu einem umfassenden Heimenergiespeicher (ESS).Dank der Einführung von Multi-Device-Parallelschaltung und lokaler drahtloserKommunikation können nun bis zu drei Navi 2000-Einheiten plus jeweils bis zudrei Batterypacks miteinander verbunden werden. Wenn mehrere Stromkreise -beispielsweise durch eine Einliegerwohnung oder kleine Büroeinheit - im Haus zurVerfügung stehen, ermöglicht dieses Setup Kapazitäten von 2 bis 24 kWh und eineSolareingangsleistung von bis zu 4800 Watt.* Zudem vereinfacht dieParallelschaltung auch die Möglichkeit, Solarpanels an unterschiedlichenStandorten wie Balkonen, Garagen und Gärten in verschiedenen Ausrichtungen zuplatzieren, um den Solarertrag zu optimieren. Das Navi 2000 ermöglicht einzentrales Energiemanagement und eine intelligente Leistungsverteilung ohneaufwändige Verkabelung, denn die Geräte kommunizieren untereinander drahtlos pereigenem Wifi und arbeiten als zentrales System zusammen, um leistungsstarkeVerbraucher wie Klimaanlagen o. Ä. mit Strom zu versorgen. Die Grundeinheitenbieten im Parallelbetrieb bis zu 2400 Watt*, dabei ist die Abgabe-Leistung derGeräte flexibel anpassbar, sodass gesetzeskonform maximal 800 Watt eingespeistwerden. Sollten sich die Vorschriften weiterentwickeln, ist das Navi 2000zukunftssicher, denn der Output kann dann einfach mittels OTA-Update erhöhtwerden.Erweiterung der Shelly-Integration für ein intelligentes EnergiemanagementDas Navi 2000 ist bereits seit seiner Einführung zum Shelly Smart Plug Prokompatibel, um per zugehöriger App eine Energieüberwachung in Echtzeit, einesmarte Stromzuweisung sowie die Fernsteuerung von angeschlossenen Geräten zubieten. Die enge Kooperation mit dem Experten für die Überwachung und Analysedes Energieverbrauchs von Haus- und Gebäudeautomationssystemen führt nun zurAusweitung des Funktionsumfangs des Balkonkraftwerkspeichers von Jackery. So istdas optimierte Jackery-System nun auch mit Shelly Pro 3EM sowie Shelly Pro EM-50kompatibel, was Nutzerinnen und Nutzer erweiterte Smart-Home-Funktionen bietet.