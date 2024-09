Reolink stellt mit seiner neuen Markenkampagne die Altas PT Ultra vor

Alle Besucher der IFA 2024 sind eingeladen, Reolink vom 6. bis 10. September am Stand 308 in Halle 1.2 zu besuchen. Hier können sie die neue Kamera sowie Reolinks umfassende Produktpalette und weitere Sicherheitslösungen in Augenschein zu nehmen.

Neue Markenkampagne

Über die letzten 15 Jahre hat sich Reolink als verlässlicher Partner für Millionen von Verbrauchern etabliert. Nun strebt das Unternehmen an, die Kommunikation mit seinen Kunden und Märkten weiter zu optimieren.

„Es geht um viel mehr als nur die Änderung des Logos, der Farbe und der Schriftart. Es geht darum, sicherzustellen, dass mehr Menschen unsere Überzeugungen und Grundwerte verstehen und wissen, wie Reolink ihnen und ihrer Familie zu einem besseren Leben verhelfen kann", so Fabrice Klohoun, Marketing Manager bei Reolink. „Aus diesem Grund haben wir unser neuestes Produkt, die Altas PT Ultra, entwickelt. Die branchenführende, batteriebetriebene 4K-UHD-Kamera mit kontinuierlicher Aufzeichnung verkörpert perfekt das neue Markenversprechen von Reolink 'Be Prepared, Be Ahead' und stellt unseren neuesten technologischen Durchbruch dar."

Der neue Markenauftritt wird auf digitalen Kanälen wie der Reolink-Website und den Social-Media-Profilen zu sehen sein, aber auch auf physischen Medien wie Verpackungen und Displays im Einzelhandel.

Altas PT Ultra setzt einen neuen Industriestandard

Nicht aufgezeichnete Vorkommnisse, schwarz-weiße Nachtsicht, kurze Akkulaufzeit und ein begrenztes Sichtfeld sind immer wieder die Hauptkritikpunkte der Nutzer von Sicherheitskameras. Die Reolink Altas PT Ultra geht diese Probleme an und stellt sie ab. Sie bietet kontinuierliche Aufzeichnung in ultraklarer 4K 8MP-Auflösung mit lebendiger Vollfarb-Nachtsicht, Rundum-Sicherheit mit Schwenk-Neige-Rotation und eine hohe Akkukapazität von 20.000mAh für lange Bereitschaftszeiten.