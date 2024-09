Dreame stellt sechs neue Technologien vor / Ein Saugroboter, der sich selbst anheben kann? Dreame macht's möglich! (FOTO)

Berlin (ots) - Dreame Technology (https://de.dreametech.com) , Pionier

innovativer Haushaltsgeräte, setzt erneut Maßstäbe in der Branche und

präsentiert voller Stolz seine neuesten Technologien. Ein Saugroboter, der sich

selbst anheben und Hindernisse überwinden kann? Haare, die problemlos eingesaugt

werden und vieles mehr? Für Dreame kein Problem! Mit dem Ziel, das tägliche

Leben seiner Kunden zu verbessern und zu vereinfachen, entwickelt der Hersteller

innovative Lösungen, die die Art und Weise revolutionieren, wie wir unseren

Haushalt pflegen.



"Wir haben herausragende Technologien entwickelt, um Hindernisse zu vermeiden/zu

minimieren, mit denen Nutzer konfrontiert sind", so Sean Chean, General Manager

von Dreame im Bereich Süd- und Osteuropa. "Dreame strebt danach, das

Wohnerlebnis zu transformieren, indem es Unannehmlichkeiten reduziert und die

Benutzerfreundlichkeit verbessert."





ProLeap(TM) System (Saugroboter)Das innovative ProLeap(TM) System hebt das Reinigungserlebnis - wortwörtlich -auf ein neues Level. Denn dank der besagten Technologie ist es dem Saugrobotermöglich, sich selbst anzuheben und so Hindernisse und Problemzonen noch besserzu bewältigen. Doch was ist damit gemeint? Ausgestattet mit einem Rad und einemmotorisierten Schwenkarm, bietet das System eine beispiellose Säuberung deskompletten Wohnraums. Dem Saugroboter ist es möglich, Stufen, Schwellen undkleine Hindernisse mühelos zu überwinden. Der motorisierte Schwenkarm hebt dasGehäuse an und ermöglicht es, auf komplexem Gelände zu navigieren. Diesverhindert ein Steckenbleiben und gewährleistet eine nahtlose und effizienteReinigung.VersaLift Navigation (Saugroboter)Durch die VersaLift(TM) Navigation wird das Navigieren enger Räumerevolutioniert. Wenn der Motor aktiviert wird, dreht sich eine Kurbel, die eineVerbindungsstange antreibt und das Laser-Distanzmodul zur Abstandsmessung anhebtund senkt. Dies ermöglicht dem DToF-Sensor, die Umgebung in einembeeindruckenden 360-Grad-Bereich abzuscannen, ohne dass der Roboter sich drehenmuss (Kartenerstellung ohne toten Winkel). Wenn der DToF-Sensor eingefahren ist,reduziert sich die Höhe des Saugroboters, was ihm erlaubt, mühelos unter Möbelnwie Sofas und Schränken zu navigieren. In diesen engen Bereichen übernimmt dieKI-Kamera die Kontrolle, unterstützt durch ein LED-Licht zurHindernisvermeidung. Sie erfasst RGB-Bilder und erstellt eine 3D-Karte vonschmalen Passagen für eine gezielte Reinigung. Die Verwendung derVIO-Technologie (Visual Inertial Odometry) sorgt zudem für präzise Kartierungund Positionierung. Die VersaLift(TM) Navigation ist ein unverzichtbares