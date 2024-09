Pleitewelle bei Mandanten? Experte verrät, wie sich die Wirtschaftskrise auf den Kanzleiumsatz auswirkt und was man dagegen tun kann (FOTO)

Speyer (ots) - Durch die anhaltende Wirtschaftskrise droht nach wie vor eine

zunehmende Anzahl von Unternehmenspleiten. Indirekt wären hiervon auch viele

Steuerkanzleien betroffen, da hierdurch ein Verlust an Mandanten und somit auch

ein Umsatzrückgang befürchtet werden. "Wir konnten beobachten, dass viele

Steuerberater in eine Art Lethargie verfallen und einfach abwarten", verrät

Michael Wohlfart.



"Allerdings müssen sie jetzt handeln, um die bevorstehenden Herausforderungen zu

meistern: Das kann auch bedeuten, sich von problematischen Mandanten zu trennen,

um Platz für neue zu schaffen." Der Kanzleiberater konnte bereits bei mehr als

250 Steuerberatern interne Prozesse optimieren und weiß, wie jetzt zu handeln

ist. Gerne verrät er im folgenden Artikel, wie sich die Wirtschaftskrise auf den

Kanzleiumsatz auswirkt und was man dagegen tun kann.









Sich von Mandanten zu trennen, fällt Steuerberatern im Allgemeinen schwer, da

sie sich diesen in besonderem Maße verpflichtet fühlen. Dies gilt in

Krisenzeiten umso mehr, obwohl sehr viele Steuerkanzleien aktuell über eine

Auslastung von 120 Prozent und mehr klagen und kaum noch wissen, wie sie die

ganze Arbeit bewältigen sollen. Neben der Angst, die eigenen Mandanten im Stich

zu lassen, schwingt hierbei häufig auch die Sorge mit, eventuell Umsatz

freizusetzen, auf den man zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht angewiesen sein

könnte.



Die Erfahrung zeigt jedoch, dass gerade bei den Top-Mandaten noch jede Menge

Potenzial schlummert. Dieses wird allerdings nur in den seltensten Fällen

ausgeschöpft, da es im Kanzleialltag häufig an der notwendigen Zeit fehlt, die

Mandanten proaktiv zu beraten. Dieser Umstand trägt mit dazu bei, dass

Mandatskündigungen - entgegen der allgemeinen Erwartung - in der Praxis eher zu

einem Umsatzgewinn als zu einem Umsatzrückgang führen.



2. Nachfrageüberhang nutzen



Zudem haben die Kanzleien auch in der aktuellen Situation keinen Arbeitsrückgang

zu befürchten, selbst wenn sie sich von einigen schwierigen Mandaten trennen

oder andere insolvent werden sollten: Ein Großteil der Steuerberater hat gerade

einen Aufnahmestopp und kann die vielen Anfragen nicht mehr annehmen. Anders als

in der Vergangenheit haben die Steuerkanzleien daher heute die Möglichkeit, die

Nachfrage viel gezielter zu bedienen. Indem sie sich hier verstärkt der

attraktiven Mandate annehmen, können sie von dem allgemeinen Nachfrageüberhang

profitieren.



