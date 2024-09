Jackpot! Casino-Aktie hebt Dividende an – künftig gibt es 5,2 Prozent!

Anleger haben wieder Lust auf Immobilien

Immobilien-Aktien befinden sich bereits seit Wochen im Aufwind! Die herannahende Zinswende in den USA, für die am Mittwoch in zwei Wochen der erste Schritt als sicher gilt, lässt Anleger verstärkt bei Betongold zugreifen.

Die Branche wird künftig von steigenden Preisen und geringeren Refinanzierungskosten profitieren. Das hat sowohl am US-Markt als auch hierzulande zu kräftigen Kursanstiegen geführt. Sogar die vom Markt lange stiefmütterlich behandelte Vonovia konnte jüngst mit dem Sprung über den Widerstand bei 30 Euro ein Kaufsignal generieren.