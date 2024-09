Tesla Absatz und Robotaxi: "Die aufgeblähte Bewertung besteht nur noch aus Luft"

Der Tesla-Thread belegt mit über 200 Beitägen seit Anfang September aktuell erneut den Spitzenplatz für die lebendigste Diskussion im wallstreetONLINE Forum. Der Grund liegt zum einen in den aktuell vergleichsweise niedrigen Absatzzahlen von Tesla Automobilen in Europa, und zum anderen in der bevorstehenden Vorstellung des Tesla Robotaxis. Die Präsentation war zunächst für den 08. August angekündigt worden, wurde dann aber auf den 10. Oktober verschoben (wallstreetONLINE berichtete) und wird in einem Hollywood Studio in Los Angeles stattfinden.

Die wO-Community hat wenig Hoffnung für das Robotaxi und steht der Tesla Aktie, angesichts des aktuellen Absatzrückgangs, sehr skeptisch gegenüber. Hier einige Stimmen zur Lage bei Tesla und dem Robotaxi aus dem Tesla-Thread.

Approx74: "Elektroautos in Europa weiter im Absturz

https://finanzmarktwelt.de/elektroautos-in-europa-weiter-im-…

Zulassungen YoY:

Verbrenner -7%

E-Autos allg. -10,8%

Tesla -14,7%

Hybrid: +25,7%"

EinLebenOhneMops: "Mich überraschen die katastrophalen Verkaufszahlen im Juli für Tesla überhaupt nicht! Bei dem rasanten Rückgang der Verkäufe sind die kleinen Gewinne bald Vergangenheit."

Summerrain: "Tesla überzeugt nicht! Klares Statement:

Zulassungen: Tesla -14,7%,

Tesla underperformer, nicht nur bei den Zulassungszahlen, Kursentwicklung Tendenz: weiter abwärts

Und Tesla-Optimus ist den Chinesen Robos weit unterlegen, so Expertenmeinungen.

Da muss man schon sehr optimistisch sein, an Optimus zu glauben.

Sollte sich am 10.10 das Robotaxi als Flop erweisen oder gar der Termin verschoben werden, dann geht es vermutlich eine Kursetage tiefer.

Alle aktuellen Statistiken zeigen Teslas Abwärtsweg.

Gut für die Fanboys: Riesen Nachkaufchance, bei ausgerufenen Kurszielen von 2.500usd durch Cathie Wood. Es gab hier mal so ein User, der lauthals lt. Chart-Wellentechnik bis Mitte- Ende August Kurse von über 350USD prognostiziert hat. Wenn ich so ein Fanboy wäre, dann würde ich jetzt Haus und Hof verwetten, massiv Tesla-Aktien kaufen und das 10 fache an Gewinn einstreichen.

Ein todsicherer Deal."

Clonecrash: "Der Tesla Bot Optimus steht in der Box auf Chinamesse, das Robotaxi wurde verschoben, die Falcon 9 Rakete darf nicht starten, die Zulassungszahlen zeigen abwärts."

Summerrain: "Am 10.10. wird das Robotaxi vorgestellt. Was wird uns erwarten?"

dazu Clonecrash: "Maximal, eine Cybertruck Möchtegernalleskönnershow mit Manipulationen was das Robo alles kann, damit ist jedem klar welche Fehler der Dreck hat. Robo fährt gegen Porsche und gewinnt, Robo fährt gegen die Wand und gewinnt, alles wird Robo von Elöna gewinnen.

Robo wird die ganze Welt besiegen.

Minimal, Robo steht in der Schutzbox aus Glas und alle dürfen Grafiken sehen."

dazu xwin: "Wenn es nicht wieder verschoben wird: Jede Menge Grafiken und Renderings, ein Prototyp, ein Haufen Versprechen. Kein kaufbares Produkt, kein funktionsfähiges Produkt. Nach 10 Jahren Entwicklung und jeder Menge mit diesem Versprechen verkaufter Autos.

Es wird nen Prototypen vom Robo-Taxi geben. Da bin ich mir recht sicher. Es wird aber kein Robo-Taxi geben oder es wird ein Desaster. Da bin ich mir auch sicher. Tesla räumt ja jetzt schon alte Versprechen von der Website. Wer die Signale nicht deuten kann..."

dazu Kryptoterminator: "Nicht umsonst spricht man hier vom grenzenlosen SciFi-durchseuchten Vaporware-Ankündigungsweltmeister! Und sowas geht dann aber auch nur im US-Zockercasino völlig unkritisch durch. Man will dort ja mal nur noch Zocken, die Realität spielt da schon lange keine Rolle mehr."

YouDontMessWithTheZohan: "In Europa scheint die Schrumpfung im August weiterzugehen. In allen täglich meldenden Ländern (ohne UK) hatte die Schrumpfbude gerade mal 6385 Zulassungen, das ist ein Minus von 23,4% gegenüber den 8338 von vor einem Jahr.

https://eu-evs.com/bestSellers/ALL_DAILY/Groups/Month/2024/8

https://eu-evs.com/bestSellers/ALL_DAILY/Groups/Month/2023/8

EinLebenOhneMops: "Wenn man die bereits gemeldeten Länder Frankreich, Niederlande, Schweden und Österreich mit den Tesla-Registrierungen im August 2023 vergleicht (für Finnland sind keine Vorjahreswerte ausgewiesen), dann zeichnet sich ein beeindruckender Trend ab:

In den 4 Ländern wurden im August 2024 mit 5817 Teslas über 41% weniger Teslas verkauft als im Vorjahresmonat (9954 Teslas). Im Juli 2024 lag der Rückgang gegenüber Juli 2023 europaweit nur bei gut 15%.

Da hat der Elon Effekt mit seiner entschlossenen Trump-Unterstützung und der Weiterverbreitung von Verschwörungstheorien auf X wohl voll zugeschlagen."

Nachtrag von EinLebenOhneMops: "Heute wurden noch die Werte für Spanien und Italien nachgemeldet:

Spanien 549 neue Teslas im August 2024 im Gegensatz zu 1456 im August 2023, satte 62% weniger als im Vorjahr.

Den Vogel abgeschossen hat aber Italien mit nur 442 neuen Teslas im August 2024 gegenüber 2129 im August 2023, das ist ein Einbruch um fast 80%.

Bravo, Elon, ein voller Erfolg!"

win: "Teslas Autoverkäufe sind eine Katastrophe. Die aufgeblähte Bewertung besteht nur noch aus Luft (FSD, Robotaxi und Optimus Hoffnung). Vor zwei Jahren wuchs Tesla ja zumindest durch steigende Verkaufszahlen noch langsam in die hohe Bewertung. Das ist seit langer Zeit vorbei."

Samba_an_der_Eckfahne: "So läuft das bei Tesla doch seit vielen Jahren. Es werden visionäre, fantastische Produkte, Dienstleistungen und Dinge versprochen und Luftschlösser gebaut und das reicht dann aus, um eine exorbitante Bewertung an der Börse und einen feinen Aktienkurs zu erreichen. Belastbare Zahlen und Fakten, fundamentale Werte und Daten? Alles egal."

Walker333: "Am besten gefällt mir, dass sich jetzt schon manche Autofahrer dafür schämen, dass sie ein Tesla Auto fahren, und pappen einen Aufkleber ans Heck ... „I bought this before we knew Elon was crazy.” "

GoldSkua: "THE SHOW must go on....

Tesla stellt das Robotaxi in einem Hollywoodstudio vor

Tja....in dieser "klinischen" Umgebung kann mal lange testen und auch mal tolle Effekte einbauen."

dazu Clonecrash: "In einem Hollywoodstudio ist mit CGI Marvel und Robotaxi viel möglich. Es fängt richtig wunderbar an, nichts wird langweilig, das wird ein wunderbarer Kinofilm, in der Realität werden nur defekte Produkte gebaut."

Autor: Hardy Schilling, Head of Community