Technik spielerisch erlebbar machen (FOTO)

München (ots) - Berufsorientierung, Talentgewinnung und -bindung durch digitale

und erlebbare Formate: Für technische Berufsbilder besonders wichtig.



Viele Schüler:innen haben keine konkreten Vorstellungen von ihrer beruflichen

Zukunft. Das breite Angebot an Entwicklungsmöglichkeiten wirkt überwältigend.

Die Pandemie hat Chancen für praktische Erfahrungen eingeschränkt, zudem

erschwert die digitalisierte Arbeitswelt echte Einblicke in den Berufsalltag

während Praktika. Auch Lehrende und Eltern finden es zunehmend herausfordernd,

realitätsnahe Hilfestellung bei der Berufswahl zu geben. Besonders in

MINT-Berufen gibt es viele unbesetzte Stellen, und etwa ein Viertel aller

Ausbildungsverträge in Deutschland wird noch vor Beginn aufgelöst*.





Schüler:innen brauchen innovativere Möglichkeiten der beruflichen Orientierung,die sie in ihrer eigenen Lebenswelt auf Augenhöhe abholen und die auf technischeBerufsfelder und Zukunftskompetenzen neugierig machen - idealerweise aufunterhaltsame Weise. Ein interaktiver Use Case ist das neue Minigame'Rollercoaster', bei dem User über die dahintersteckende Sicherheitstechnologieaufgeklärt werden, am Achterbahn-Waggon die Gleich- oder Wechselstrom-Messungvornehmen und die Programmierung von Sensoren kennenlernen, um eine sichere undaufregende Fahrt voller Adrenalin zu gewährleisten. Diese spielerischeRecrutainment-Anwendung ist eines von mehreren Tools in der immersivenErlebniswelt von SIEYA (SIEmens Your Adventure), mit der die Siemens Professional Education (SPE), der Anbieter für Aus- und Weiterbildung desTechnologiekonzerns Siemens, gezielt die Verbesserung der Nachwuchsgewinnung und-bindung fördert.Was für die ältere Generation wie eine nette Spielerei klingen mag, ist einedurchdachte Plattform, die von den Expert:innen des Talent RelationshipManagements der SPE mit Unterstützung der internen IT- und Technology-Abteilungauf Basis von Zielgruppenanalysen als Webapp-Lösung konzipiert wurde. SIEYAsetzt dort an, wo es die Zielgruppe greifen kann: In Spielen und denErfolgsstories "Alles mit Zukunft" werden Themen wie Data Analytics, KI,digitaler Zwilling, IoT oder Nachhaltigkeit mit Alltagssituationen verständlichund spannend in direkten Bezug gesetzt. In den Minigames können potenzielleBewerber:innen in die faszinierende Welt der Wissenschaft und Technologieneintauchen, via 3D-Touren die 18 Ausbildungszentren bundesweit erkunden oderüber weitere interaktive Elemente wie Quizze, Learning Nugget zum ThemaGesundheit oder Mathe-Tipps ihre Reise in die berufliche Zukunft starten."Technik erlebbar zu machen erfordert innovative Konzepte. Bei der Entwicklung