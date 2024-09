Bayer auf dem Nadir

Seit etwa Februar dieses Jahres markierte das Bayer-Papier keine frischen Tiefpunkte mehr in seinem seit nunmehr 2015 anhaltenden Abwärtstrend. Zur Erinnerung, einst notierte die Aktie bei stolzen 144,12 Euro, der anschließende Fehlkauf von Monsanto und damit verbundenen Risiken rund um den Glyphosat-Skandal haben das Unternehmen schwer gebeutelt und finanziell stark ausbluten lassen. Hoffnungen setzt das Unternehmen nun in den Pharmabereich, der Agrarsektor ist dagegen in den Hintergrund geraten. Für signifikante Kapitalzuflüsse in die Aktie bedarf es in den nächsten Jahren jedoch bahnbrechender Innovationen, ansonsten könnte sich die laufende Bodenbildungsphase noch als Luftschloss erweisen und in dem Papier sogar weitere Abschläge hervorrufen. Aus aktueller charttechnischer Sicht bestehen aber vergleichsweise gute Chancen auf eine zumindest kleinere Rallye.

Hoffnungsträger Pharmasektor