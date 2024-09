Eierlegende Wollmilchsau! Null operationelle Risiken bei vollem Upside-Potential

Liebe Leserinnen und Leser,

Royalty & Streaming-Unternehmen, sogenannte Lizenzgebührenunternehmen, sind ein guter Risikodiversifizierer, da sie kein direktes Bergbaurisiko tragen und dennoch eine Hebelwirkung auf die entsprechenden Rohstoffe haben.

Im Gegensatz zu traditionellen Bergbauunternehmen bieten Royalty Companies ein einzigartiges Geschäftsmodell! Sie geben den Bergbauunternehmen Geld und bekommen im Gegenzug einen gewissen Prozentsatz an der Produktion. Dabei spricht man dann von der "Net Smelter Return" (NSR).

Dieses Modell isoliert sie effektiv von den operativen Risiken, die mit dem Bergbau verbunden sind, und macht sie zu einer überzeugenden Wahl für diejenigen, die sich am Edelmetallmarkt beteiligen möchten, ohne sich um die Verwaltung einer Mine kümmern zu müssen.

Osisko Gold Royalties: Royalty Unternehmen mit dem besten Wachstumsprofil in den nächsten 3-5 Jahren!

Osisko Gold Royalties (WKN: A115K2) ist einer der herausragenden Akteure auf dem Gebiet der Lizenzgebühren! Das Projektportfolio erstreckt sich über mehr als 185 Lizenzgebühren und Streams, was zu einer unglaublichen Diversifizierung führt. Mehr als das! Osisko Gold Royalties belohnt seine Investoren mit einer vierteljährlichen Dividende, was in der Bergbaubranche eine Seltenheit ist. Zuletzt konnte die Dividende um beeindruckende 8% angehoben werden, so dass die Dividendenrendite p.a. aktuell ca. 1,1% betragen sollte.

Rekordzahlen in Q2 2024

Wer rastet der rostet!

Alles andere als lahm ist das Management von Osisko Gold Royalties! Das Unternehmen konnte in den letzten Jahren eine beeindruckende Performance an den Tag legen! Doch statt sich einmal im Rum zu sonnen gibt man weiter unnachahmlich Gas! Die neusten Streams und Royalties sind bereits eingetütet und versprechen bis 2028 ein Wachstum von ca. 40%!

So etwas gibt es sonst nirgends!