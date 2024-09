Die Situation der Exporteure ist weiter dramatisch schlecht

Berlin (ots) - "Die Situation des deutschen Exports bleibt dramatisch. Auch wenn

der Juli insgesamt mit einem positiven Ergebnis abschließen wird, dürfen wir uns

nicht täuschen lassen: Die Exporte in Nicht-EU-Staaten gingen erneut zurück. Und

das zum dritten Mal in Folge. Wir fordern von der Regierung dringend den

Abschluss neuer Freihandelsabkommen, um unser Wirtschaftsmodell zu stärken. Der

Mercosur-Vertrag muss innerhalb der nächsten 12 Monate abgeschlossen werden",

stellt Dr. Dirk Jandura, Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel,

Dienstleistungen (BGA), mit Blick auf die neuesten Exportzahlen klar.



"Im internationalen Vergleich liegt Deutschland bei Wachstum und

Wettbewerbsfähigkeit weit hinten, ist teilweise sogar Schlusslicht. Die

Unternehmen haben den Glauben an Politik und Standort verloren. Sie investieren

nicht. Investitionen, vor allem Ausrüstungsinvestitionen, die den technischen

Fortschritt in die Produktion übertragen und damit die Produktivität steigern,

sind aber entscheidend. Sie erhalten und steigern die Wettbewerbsfähigkeit und

beflügeln damit den Export", erläutert der BGA-Präsident.







handeln. Das Vertrauen muss zurückkehren. Die Stellschrauben, um unser Modell

der Exportnation zu retten, liegen dabei klar auf der Hand: Wir brauchen weniger

Bürokratie, weniger Belastung und vor allem ein klares Bekenntnis zu mehr

Freihandel. Die EU braucht eine klare Strategie, wie sie dringend benötigte

Handelsabkommen in Zukunft schneller abschließen kann. Wir erwarten, dass dies

heute auch ein zentrales Thema des Treffens zwischen Bundeskanzler Scholz und

dem französischen Präsidenten Macron wird. Frankreich muss endlich seine

Ablehnung des Mercosur- Abkommens im Sinne der europäischen Wettbewerbsfähigkeit

aufgeben", so der Außenhandelspräsident.



Den Vertrauensverlust spiegeln auch die aktuelle Unternehmerumfrage und der

BGA-Klimaindikator wider, die der Außenhandelspräsident in dieser Woche

vorstellte. "Die bereits schlechte Stimmung ist seit dem Jahreswechsel 2022/23

erneut deutlich gesunken. Besonders erschreckend ist die Einschätzung der

zukünftigen Geschäftserwartungen, diese liegen unter der Lagebewertung und damit

auf einem extremen Tief", erläutert Jandura abschließend.



Den aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamtes zufolge sind die deutschen

Exporte im Juli insgesamt um 1,7 Prozent im Vergleich zum Vormonat Juni 2024

gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat Juli 2023 sind sie hingegen um 1,2

Prozent gesunken. Gleiches gilt für den Außenhandel mit Nicht-EU-Staaten.

Gegenüber Juni 2024 nahmen die Ausfuhren um 0,2 Prozent ab, gegenüber dem

Vorjahresmonat Juli 2023 sogar um 1,6 Prozent.



Pressekontakt:



Ansprechpartner:

Iris von Rottenburg

Stellv. Abteilungsleiterin Kommunikation

Tel: 030/590099520

Mail: presse@bga.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/6564/5859062

OTS: BGA Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e

.V.





"Ich fordere die Bundesregierung auf, jetzt endlich geschlossen und mutig zuhandeln. Das Vertrauen muss zurückkehren. Die Stellschrauben, um unser Modellder Exportnation zu retten, liegen dabei klar auf der Hand: Wir brauchen wenigerBürokratie, weniger Belastung und vor allem ein klares Bekenntnis zu mehrFreihandel. Die EU braucht eine klare Strategie, wie sie dringend benötigteHandelsabkommen in Zukunft schneller abschließen kann. Wir erwarten, dass diesheute auch ein zentrales Thema des Treffens zwischen Bundeskanzler Scholz unddem französischen Präsidenten Macron wird. Frankreich muss endlich seineAblehnung des Mercosur- Abkommens im Sinne der europäischen Wettbewerbsfähigkeitaufgeben", so der Außenhandelspräsident.Den Vertrauensverlust spiegeln auch die aktuelle Unternehmerumfrage und derBGA-Klimaindikator wider, die der Außenhandelspräsident in dieser Wochevorstellte. "Die bereits schlechte Stimmung ist seit dem Jahreswechsel 2022/23erneut deutlich gesunken. Besonders erschreckend ist die Einschätzung derzukünftigen Geschäftserwartungen, diese liegen unter der Lagebewertung und damitauf einem extremen Tief", erläutert Jandura abschließend.Den aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamtes zufolge sind die deutschenExporte im Juli insgesamt um 1,7 Prozent im Vergleich zum Vormonat Juni 2024gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat Juli 2023 sind sie hingegen um 1,2Prozent gesunken. Gleiches gilt für den Außenhandel mit Nicht-EU-Staaten.Gegenüber Juni 2024 nahmen die Ausfuhren um 0,2 Prozent ab, gegenüber demVorjahresmonat Juli 2023 sogar um 1,6 Prozent.Pressekontakt:Ansprechpartner:Iris von RottenburgStellv. Abteilungsleiterin KommunikationTel: 030/590099520Mail: presse@bga.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/6564/5859062OTS: BGA Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V.