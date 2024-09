Corsair beliefert Shell mit Kunststoff-Pyrolyseöl aus Finnland

Helsinki (Finnland) / ACCESSWIRE / 6. September 2024 / Das Kunststoffabfallrecycling-Unternehmen Corsair hat ein Abkommen hinsichtlich der Lieferung von Pyrolyseöl, einem gemischten Kunststoffabfall, an Shell Chemicals Europe B.V. unterzeichnet. Im Rahmen des Abkommens wird Corsair – ein Unternehmen, das Kunststoffabfälle des täglichen Lebens durch Pyrolyse in Öl umwandelt – Pyrolyseöl aus seiner Anlage für chemisches Recycling von Kunststoffabfällen in Jämsä in Finnland an die Shell-Anlage in Moerdijk in den Niederlanden liefern.

Das Pyrolyseöl wird zur Herstellung von Kreislaufchemikalien verwendet, die für gewöhnlich in einer Vielzahl von Produkten des täglichen Lebens eingesetzt werden, z. B. in Reinigungsmitteln, Textilien und Lebensmittelverpackungen.

Jussi Veikko Saloranta, CEO von Corsair, sagte: „Wir freuen uns über diese Zusammenarbeit mit Shell in Europa. Kunststoffabfälle sind ein großes globales Problem. Jedes Jahr werden weltweit Hunderte Milliarden Kilogramm Kunststoffabfälle produziert, von denen jedoch weniger als 10 % recycelt werden. Es ist von grundlegender Bedeutung, dass wir effiziente Methoden entwickeln, um weggeworfene Kunststoffe zu neuen Produkten zu recyceln – ähnlich wie bei den erfolgreichen Recyclingverfahren für Metalle, Glas und Papier. Die Verbrennung von Kunststoffen oder die Entsorgung auf Mülldeponien ist keine praktikable Lösung. Der nachhaltige Ansatz besteht darin, alte Kunststoffe in neue Produkte zu verwandeln. Genau darum geht es bei der Zusammenarbeit zwischen Shell und Corsair.“

Das Ziel von Corsair, das seinen Betrieb im Jahr 2020 in Thailand aufnahm und kürzlich nach Europa expandierte, besteht darin, international zu expandieren, um einen größeren positiven Einfluss auf die Umwelt zu erzielen.

„Shell freut sich auf die Zusammenarbeit mit Corsair und die Verarbeitung seines Pyrolyseöls, wodurch wir unsere Kunden mit mehr Kreislaufchemikalien versorgen können“, sagte Niels Bouwhuis, Chief Marketing Officer von Shell Chemicals. „Dies ist ein weiterer Schritt in unserem Bestreben, die Entwicklung einer praktikablen Kreislauf-Wertschöpfungskette für Kunststoffe zu unterstützen“, fügt Head of Plastic Circularity Thijs Arlman hinzu.