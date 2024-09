Eine Schule für das neue Jahrtausend, die sich dem Erfahrungslernen verschrieben hat und in der Interdisziplinarität die Innovation vorantreibt

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Bologna, Italien (ots/PRNewswire) -- Ein Projekt, das aus dem Wunsch heraus geboren wurde, die Gemeinschaft derSchule zu unterstützen, die mehr als 300 Fakultätsmitglieder, jährlich 3 500neue Studenten aus 65 Ländern und über 15 000 Ehemalige zählt- Die BBS, eine der 220 EQUIS-akkreditierten Schulen von weltweit 16.000, stelltsich der Herausforderung, die Zukunft der europäischen Fertigung durch eineneinzigartigen interdisziplinären Ansatz zu gestalten.- Das Projekt von MCA - Mario Cucinella Architects hat einen Standort gegenüberdem historischen BBS-Hauptquartier, mit dem es direkt verbunden ist, neubelebt. Die über 3 500 Quadratmeter neuen Räumlichkeiten, die mit den neuestenLerntechnologien ausgestattet sind, bieten Bereiche für diezwischenmenschliche Interaktion und ergänzen die 5 000 Quadratmeter derRenaissance-Villa Guastavillani, die von 15 Hektar Parklandschaft umgeben ist.Die Bologna Business School (BBS) eröffnet den neuen Campus. Auf der Welle desrasanten Wachstums in internationalen Rankings (die Financial Times nannte esden "höchsten Aufsteiger") hat die BBS MCA - Mario Cucinella Architects mit demProjekt beauftragt, zeitgenössische Architektur mit Respekt für die Umgebung zuintegrieren. Spitzentechnologie und Nachhaltigkeit sind die Eckpfeiler des neuenCampus der BBS, der für Menschen, Industrie und die italienische Wirtschaftgebaut wurde.Gegründet im Jahr 2000 und verwurzelt in der 1000-jährigen Geschichte derUniversität von Bologna, ist die BBS die Schule des neuen Jahrtausends. Die BBSwurde von vier Fachbereichen der Universität Bologna gegründet und ist heuteeine Stiftung mit rund 20 Mitgliedern, überwiegend Unternehmen. Die BBS wird von12 verschiedenen Abteilungen unterstützt und verfolgt einen interdisziplinärenAnsatz, der von einer Fakultät mit mehr als 300 Professoren unterstützt wird,die sich zu 50 % aus Akademikern und zu 50 % aus Managern, Beratern undUnternehmern zusammensetzt, um die Innovation zu fördern.An der Eröffnung des neuen Campus, die heute Morgen stattfand, nahmen dieMinisterin für Universität und Forschung, Anna Maria Bernini, EFMD-PräsidentEric Cornuel, MCA - Mario Cucinella Architects Gründer und Design Director,Mario Cucinella, Ferrari CEO, Benedetto Vigna, BBS-Dekan, Max Bergami undPräsident Romano Prodi teil. Die Veranstaltung brachte lokale Institutionen,Vertreter aus der akademischen Welt und prominente Persönlichkeiten aus derWirtschaft zusammen und verkörperte den Geist und die Aufgabe der BolognaBusiness School als Drehscheibe für einen fruchtbaren Austausch zwischen diesenbeiden Welten.Der neue Campus besteht aus drei hochmodernen Gebäuden, die nach den höchsten