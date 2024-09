Behörde schickt viele Airbus A350 in die Werkstatt

KÖLN (dpa-AFX) - Nach einem Triebwerksbrand an einem Airbus A350-1000 müssen alle Jets dieses Typs vorzeitig in die Wartung. Die europäische Luftfahrtbehörde EASA veröffentlichte am Donnerstagabend eine entsprechende Lufttüchtigkeitsanweisung für weltweit 86 Flugzeuge des Typs. Allerdings könnte sich der Rückruf auf alle mehr als 600 Jets aus der A350-Reihe ausweiten. So meldete die Fluggesellschaft Malaysia Airlines am Freitag ebenfalls ein Problem mit einem schadhaften Treibstoffschlauch - in einem Triebwerk der kürzeren Flugzeugversion A350-900.

Die zweistrahlige A350 ist das jüngste Großraummodell des weltgrößten Flugzeugherstellers Airbus. Alle Antriebe der A350-Maschinen stammen von dem britischen Hersteller Rolls-Royce . Bei der A350-1000 sind es die stärkeren Turbinen vom Typ Trent XWB-97, bei der Standardversion A350-900 der etwas schwächere Typ XWB-84.