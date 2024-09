Nach den Wahlen in Sachsen und Thüringen ist vor den Wahlen / Gefährdet AfD-Erfolg Investitionen und Arbeitsplätze?

Grünheide/Döbeln (ots) - Während bei den Wahlen in Sachsen und Thüringen die AfD

stark abschnitt, stehen in zwei Wochen die Wahlen in Brandenburg an. Auch hier

ist mit einem Erstarken der AfD zu rechnen. Wie wirken sich die Ergebnisse der

Landtagswahlen auf Investoren und die wirtschaftliche Entwicklung der Länder

Wirtschaftsinstitute, Gewerkschaften und Politiker geben derzeit viele

Statements mit einem Grundtenor ab: Die Wahlergebnisse in Sachsen und Thüringen

haben Auswirkungen auf die Wirtschaft sowie auf nationale und internationale

Investoren. Einer, der gerade in Sachsen investiert hat, ist Olaf Zachert,

Geschäftsführer der Zachert Private Equity GmbH mit Sitz in Grünheide.





Im Mai übernahm er in Döbeln von der Schweizer Bühler AG die heutige DöbelnerAnlagen- und Maschinenbau GmbH. Der Grund: "Eine Stärke des Standortes Sachsensind vor allem die vielen qualifizierten Arbeitskräfte. Sie sindheimatverbunden, haben eine sehr gute Ausbildung und viel Erfahrung. Sie kennenihre Unternehmen in- und auswendig." Doch auch nach seiner Einschätzung reichtdas allein nicht aus, denn das Angebot an Fachkräften ist rückläufig. "Wir sindnur wettbewerbsfähig, wenn wir ausländisches Know-how von ausländischenFachkräften aufnehmen", so Zachert. "Mit den Wahlerfolgen der AfD in Sachsen undThüringen sind die Arbeitsplätze nicht sicherer geworden. Das gilt auch fürBrandenburg. Wir brauchen ausländische Fachkräfte, um auch in Zukunftwettbewerbsfähig zu bleiben." Die Produktionsverlagerungen großer deutscherKonzerne ins Ausland zeigen einen Trend. "Osteuropa ist sehr nah. Dort gibt esviele Fachkräfte, die bereit sind, für weniger Geld zu arbeiten. Und es istnicht schwer, die Produktion über die EU-Grenze zu verlagern", erklärt er.Der Investor sieht in dem Wahlausgang auch einen Reputationsschaden für dieStandorte Thüringen und Sachsen, vor allem bei ausländischen Investoren:"Kapital ist ein scheues Reh. Unternehmen, Investoren und Privatanlegerinvestieren nicht, wenn sie sich nicht willkommen fühlen", so Zachert. "DasWahlergebnis in Sachsen ist ein Warnsignal für Investoren. International schautman auf Deutschland und derzeit natürlich sehr intensiv auf die aktuelleEntwicklung nach den Wahlergebnissen in den neuen Bundesländern und damit unteranderem auch auf Sachsen. Dort ist es Michael Kretschmar gelungen, stärksteKraft zu werden, aber jetzt gilt es, der herrschenden Verunsicherung beiInvestoren und Unternehmern entgegenzuwirken und schnell zu einer demokratischenRegierungsbildung zu kommen. Die sächsische Wirtschaft exportiert mehr als sieimportiert, deshalb ist es wichtig, das Image Sachsens bei ausländischen Kundenund Investoren nicht zu beschädigen. Sonst sehe ich einen Rückgang von Aufträgenund eine Abwanderung ausländischer Fachkräfte", so Zachert.Beides braucht Sachsen. Deshalb ist es wichtig, jetzt schnell demokratischeStabilität zu schaffen, was angesichts des Wahlergebnisses schwierig genug seindürfte. Die Zeit ist dabei der größte Gegner der sächsischen Wirtschaft. DieFrage ist nun, ob das gute Abschneiden der AfD Unsicherheitsfaktoren fürInvestitionen und Fachkräftebedarf sind? Olaf Zachert: "Man kann es ganz einfachherunterbrechen: Deutschland braucht ausländische Fachkräfte und die kommen nur,wenn sie sich in ihrem privaten und beruflichen Umfeld wohlfühlen. Mit demWahlerfolg der AfD ist auch die Verunsicherung gestiegen, sowohl bei Bewerbernfür Unternehmen als auch bei Investoren. Was ich wahrnehme, ist, dass Bewerberschon offen die Frage stellen, wie willkommen sie als Ausländer derzeit sind,die mediale Berichterstattung über Übergriffe im gesamten Bundesgebiet hat dazubeigetragen. Ich halte diese Entwicklung für besorgniserregend".