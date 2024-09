Aktienmarkt-Panik: Warum die Angst (noch) unbegründet ist Panik herrscht an den Märkten, doch ist diese begründet? In dieser Ausgabe befassen wir uns damit, welche Zeichen dafür und dagegen sprechen. Wir beleuchten aus fundamentaler und technischer Sicht, worauf es für Trader und Investoren in dieser Marktphase besonders zu achten gilt.