Energieminister schwächt Befürchtungen zu Blackout ab

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hatte bei Beratungen in Ramstein gesagt, Russland greife "immer unterschiedsloser" zivile und militärische Ziele an. "Russland will - und hat das zu einem Teil schon geschafft - die ukrainische Energieversorgung zerstören. Und darunter leidet natürlich vor allem die Zivilbevölkerung, gerade auch mit Blick auf den herannahenden Winter", sagte der SPD-Politiker. "Moskau setzt, das wird deutlich an seinem Verhalten, weiter auf Bombenterror, auch gegen Zivilisten, anstatt auf den Verhandlungstisch."

Durch russische Raketen- und Drohnenangriffe auf ukrainische Kraftwerke sollen mehr als neun Gigawatt an Stromerzeugungskapazitäten verloren gegangen sein. Kiew hatte den Strombedarf zu Spitzenzeiten im Winter mit etwa 19 Gigawatt angegeben.

Aufgrund der Lücke wird bisher von langanhaltenden Stromsperren für die Winterzeit ausgegangen. Die Ukraine wehrt seit über zweieinhalb Jahren eine russische Invasion ab und drängt den Westen immer wieder zur Lieferung von zusätzlichen Flugabwehrsystemen zum Schutz der Energieinfrastruktur./ast/wo/DP/nas