UNTERNEHMEN vom 06.09.2024 - 15.15 Uhr

BADEN-BADEN - Die Finanzaufsicht Bafin hat bei dem Leasingspezialisten Grenke Mängel in der Geldwäscheprävention festgestellt. Die Tochtergesellschaft Grenke Bank habe gegen entsprechende Anforderungen in Teilbereichen verstoßen, teilte die Behörde am Freitag mit.

MÜNCHEN - Die Privatplatzierung von Aktien der beiden größten Aktionäre des Softwarespezialisten Atoss ist abgeschlossen. Die Parteien hätten zu einem Platzierungspreis von 120 Euro je Stück jeweils 541.667 Aktien veräußert, teilte das Unternehmen am Freitag in München mit. Dies entspreche etwa 6,81 Prozent des Grundkapitals. Das Gesamtplatzierungsvolumen betrug etwa 130 Millionen Euro. Die beiden Großaktionäre sind AOB Invest, eine Gesellschaft von Andreas Obereder, dem Vorstandsvorsitzenden und Gründer von Atoss Software, und General Atlantic Chronos. Die Aktie gab nach.

Broadcom-Aktie fällt nach Enttäuschung über Prognose



SAN JOSE - Der Chipkonzern Broadcom hat die Börse mit seinem Geschäftsausblick enttäuscht. Die Aktie verlor im nachbörslichen US-Handel zeitweise um fünf Prozent. Broadcom stellte am Donnerstag bei der Zahlenvorlage für das laufende vierte Geschäftsquartal Erlöse von rund 14 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Analysten hatten im Schnitt mit gut 14,1 Milliarden Dollar gerechnet. Das Geschäft von Broadcom außerhalb des KI-Marktes wächst langsamer als ursprünglich erwartet.

Rückgang bei Auslieferungen von Airbus-Jets im August



TOULOUSE - Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus hat im August weniger Verkehrsflugzeugen ausgeliefert als in den Vormonaten. Im abgelaufenen Monat gingen 47 Maschinen an die Kunden, wie der Dax -Konzern am Freitag in Toulouse mitteilte. In den vergangenen Monaten hatten sich die Auslieferungen beschleunigt, bis auf den bis dato diesjährigen Bestwert im Juli mit 77 Auslieferungen. Seit Jahresbeginn steht der Konzern nun bei 447 ausgelieferten Jets. Airbus-Chef Guillaume Faury hat für das Gesamtjahr 770 Auslieferungen zum Ziel gesetzt. Üblicherweise nimmt das Tempo der Übergaben vor allem gegen Ende des Jahres zu. Der Konzern erhielt im August brutto 46 Bestellungen.

ROUNDUP/Nach Triebwerksbrand: Behörde schickt viele Airbus A350 in die Werkstatt

KÖLN - Nach einem Triebwerksbrand an einem Airbus A350-1000 müssen alle Jets dieses Typs vorzeitig in die Wartung. Die europäische Luftfahrtbehörde EASA veröffentlichte am Donnerstagabend eine entsprechende Lufttüchtigkeitsanweisung für weltweit 86 Flugzeuge des Typs. Allerdings könnte sich der Rückruf auf alle mehr als 600 Jets aus der A350-Reihe ausweiten. So meldete die Fluggesellschaft Malaysia Airlines am Freitag ebenfalls ein Problem mit einem schadhaften Treibstoffschlauch - in einem Triebwerk der kürzeren Flugzeugversion A350-900.

EnBW-Chef kritisiert Pläne für Kraftwerkskapazitäten



KARLSRUHE - Der Chef des drittgrößten deutschen Energiekonzerns EnBW , Georg Stamatelopoulos, hat Zweifel an den Plänen des Bundeswirtschaftsministeriums für ein neues "Strommarktdesign". "Angesichts des Zeitdrucks kann ich nicht nachvollziehen, warum wir uns hier nicht an bereits bestehenden und funktionierenden Modellen orientieren", sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

ROUNDUP: Habeck will Temu und Shein schärfer kontrollieren

BERLIN - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will asiatische Shopping-Portale wie Temu und Shein schärfer kontrollieren und die 150-Euro-Zollfreigrenze abschaffen. Das geht aus einem Aktionsplan E-Commerce hervor, den das Bundeswirtschaftsministerium (BMWK) erarbeitet hat. Der Plan liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. "Wer online einkauft, muss sich auf sichere und unbedenkliche Produkte verlassen können. Giftige Substanzen gehören nicht in Kleidung oder Spielgeräte", sagte Habeck. Deutsche und europäische Unternehmen dürften nicht dadurch benachteiligt werden, "dass andere die geltenden Regeln umgehen".

^

Weitere Meldungen



-Ifo-Institut: Jedes dritte Großunternehmen nutzt KI

-VW-Sparpläne könnten auch Auswirkungen auf Zulieferer haben -Drogerieketten-Gründer Roßmann erhöht Anteil an Aurubis -Danone entfernt Nutri-Score von trinkbaren Milchprodukten -ROUNDUP: Rettung der Meyer Werft vor letzten Schritten -ROUNDUP: IFA 2024 geöffnet - Kanzler testet Haushaltsgeräte -ROUNDUP: Russisches Gericht blockiert Verkauf von Raiffeisen-Tochter°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/mis