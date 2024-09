TCL inspiriert und stellt auf der IFA 2024 seine Vision für die Zukunft von Home Theatre, Mobile Tech und Home Living vor

Neue Produkte mit unvergleichlichen audiovisuellen Erlebnissen definieren das Home Entertainment neu

Da der Trend in der TV-Branche weiterhin zu größeren Formaten und höherer Bildqualität geht, präsentierte TCL die neuesten Ergänzungen seiner bahnbrechenden QD-Mini LED TV-Serie – die Premium-Produkte X11H QD-Mini LED TV und C765. Mit der All-Domain-Halo-Control-Technologie können beide Modelle den gesamten Mini-LED-Prozess – von der Beleuchtung bis zur Bildgebung – präzise anpassen, um das lange Zeit bestehende Problem des Haloing zu lösen und ein wahrhaft kinoreifes Seherlebnis zu ermöglichen. Der X11H mit 98 Zoll ist das Highlight unter den großen QD-Mini-LED-Fernsehern und verfügt über 14.112 Local Dimming-Zonen, die den Kontrast bis zum absoluten Maximum steigern, während eine Spitzenhelligkeit von bis zu 6.500 cd/m² jedes Bild mit feinen Details und noch nie dagewesenen Licht- und Schatteneffekten zum Strahlen bringt.

Mit der Einführung des ersten NXTFRAME-Fernsehers definiert TCL das Konzept des Home Entertainment neu. Der NXTFRAME ist mehr als nur ein Fernsehgerät, er ist die Zukunft der digitalen Kunst und Unterhaltung in Ihrem Zuhause. Zum ersten Mal vereinen sich Kunst, Design und Spitzentechnologie in einem einzigen, eleganten Paket und schaffen ein Gerät, das nicht nur etwas zum Anschauen ist, sondern auch etwas zum Leben. Seine Anwesenheit in jeder Wohnumgebung ermöglicht die Schaffung einer wahrhaft persönlichen Atmosphäre, die sich nahtlos in die Wohnungseinrichtung einfügt wie ein Meisterwerk, das individuellen Geschmack, Stil und Anspruch widerspiegelt. Die Pro-Version des TCL NXTFRAME TV ist außerdem mit „Audio by Bang & Olufsen" ausgestattet – er handelt sich dabei um das erste Produkt aus der neuen Partnerschaft zwischen TCL und dem weltweit tätigen Luxus-Audiounternehmen. Mit „Audio by Bang & Olufsen" werden die Soundbar und der Subwoofer des Fernsehers von denselben Akustikern von Bang & Olufsen abgestimmt und getestet, die auch einige der großen Lautsprecher-Ikonen der Welt perfektionieren. Dies garantiert eine Audioqualität, die den weltbekannten Standards von Bang & Olufsen entspricht.