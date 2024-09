Die WECONOMY-Startups für den Jahrgang 2024/2025 sind gekürt! (FOTO)

München (ots) -



- Gründer*inneninitiative WECONOMY zeichnet innovative Tech-Startups in

Deutschland aus

- Unternehmer*innen gewinnen ein Jahr Unterstützung und exklusive

Netzwerk-Treffen mit Topmanager*innen der deutschen Wirtschaft

- Geschäftsideen aus den Bereichen Künstliche Intelligenz, Climate Tech und

MedTech stehen im Fokus



Beim diesjährigen Finale des Gründer*innenwettbewerbs WECONOMY wurden am

vergangenen Mittwoch in München zehn vielversprechende Tech-Startups aus

Deutschland prämiert. Die Veranstaltung fand in den Räumlichkeiten von

UnternehmerTUM statt. Die Auswahl traf eine hochkarätige Jury, bestehend aus

Technologien wie Künstliche Intelligenz und Digitalisierung. Damit bieten sie

transformative Lösungen für die komplexen Herausforderungen in den Bereichen

Gesundheit, Nachhaltigkeit und Prozessoptimierung und schaffen gesellschaftliche

und ökologische Mehrwerte.



"WECONOMY bietet eine einzigartige Gelegenheit, innovative Ideen voranzutreiben

und sich mit erfahrenen Mentor*innen und führenden Persönlichkeiten aus der

Wirtschaft zu vernetzen. Das ist von unschätzbarem Wert, der damals auch

wesentliche Weichenstellungen für mein Unternehmen ermöglichte. Daher freue ich

mich jedes Jahr aufs Neue, die Leidenschaft und den Unternehmergeist der

Teilnehmenden zu erleben. Auch in diesem Jahr waren wieder großartige Menschen

mit visionären Ideen dabei", beschreibt Ingmar Hörr, Mitglied der Jury, den

Wettbewerb. Als Gründer von CureVac gehörte er 2007 selbst zu den ersten

Gewinnern von WECONOMY. Heute engagiert er sich in der selbst gegründeten Morpho

Foundation in den Bereichen Medizin und Gesundheit sowie Kunst und Kultur.



Elisa Roth, Co-Founder von Augmented Industries, äußert sich zum Gewinn ihres

Startups bei WECONOMY: "Wir freuen uns sehr, dass wir die hochkarätige WECONOMY

Jury mit Augmented Industries überzeugen konnten. In den kommenden Monaten

bekommen wir jetzt die Möglichkeit, vom Netzwerk der Wissensfabrik zu

profitieren und damit unser Startup auf das nächste Level zu heben. Was ist

dabei unser Antrieb? Mehr Wertschätzung für Wertschöpfung!".



WECONOMY sucht jedes Jahr die besten Innovationen aus der Tech-Branche und wird

von der Wissensfabrik - Unternehmen für Deutschland e.V. in Kooperation mit dem

Handelsblatt und UnternehmerTUM veranstaltet. Ziel des Wettbewerbs ist es, aus

guten Gründer*innen erfolgreiche Unternehmer*innen zu machen. Dabei erfreut sich

WECONOMY einer hervorragenden Erfolgsbilanz, da 80 Prozent der bisherigen

Gewinner*innen-Startups immer noch erfolgreich am Markt vertreten sind. Im Seite 2 ► Seite 1 von 4



