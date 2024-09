Ölpreise erholen sich leicht - Verluste auf Wochensicht Die Ölpreise haben sich am Freitag etwas von den deutlichen Verlusten im Wochenverlauf erholt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November kostete am Nachmittag 73,21 US-Dollar und damit 52 Cent mehr als am Vortag. Die …