IAEA und Rosatom sprechen über Sicherheit von Atomreaktoren

KALININGRAD (dpa-AFX) - Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, hat bei einem Besuch in Russland mit Verantwortlichen die Lage der durch den Krieg bedrohten Kernkraftwerke Saporischschja und Kursk besprochen. Die IAEA tue alles, um die nukleare Sicherheit der Anlagen zu gewährleisten, sagte Grossi in der russischen Ostseemetropole Kaliningrad nach einem Treffen mit dem Chef der russischen Atomholding Rosatom, Alexej Lichatschow. Die beiden umarmten sich innig mit einem Lächeln, wie im russischen Staatsfernsehen zu sehen war.

Grossi hatte in dieser Woche Gespräche in Kiew geführt und das von russischen Truppen besetzte AKW Saporischschja besucht. Kurz davor inspizierte er auch das AKW Kursk, das nach dem Einmarsch ukrainischer Truppen in Russland in Gefahr ist.