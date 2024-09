Palladium: Long nach Fehlausbruch! +44,06% p.a. mit Discount Call!

➡️ WKN: VD27Z4

In diesem Video geht der Trader Ingmar Königshofen auf die aktuelle Situation bei Palladium ein. Die Saisonalitäten für die verschiedenen Edelmetalle (Gold, Silber, Palladium und Platin) sehen gegen Jahresende durchaus positiv aus. Bei Palladium sprechen auch die bullischen CoT-Daten für eine potenzielle Aufwärtsbewegung. Mit einem Discount Call Optionsschein von Vontobel (WKN: VD27Z4) lässt sich aktuell eine Seitwärtsrendite von +23,66% (oder: +44,06% p.a.) erzielen. Dieser Discount Call Optionsschein auf Palladium wird nun auch in das Tradingdepot aufgenommen. Mehr dazu in diesem Video.