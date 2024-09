Omega Pacific und CopAur Minerals ändern Optionsvereinbarung für das Konzessionsgebiet Williams

Vancouver, BC / 5. September 2024 / IRW-Press / Omega Pacific Resources Inc. (CSE:OMGA, OTCQB:OMGPF, FWB:Q0F) („Omega Pacific“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass das Unternehmen einer Änderung (die „Änderung“) bestimmter Bedingungen seiner Options-/Joint-Venture-Vereinbarung für das Konzessionsgebiet Williams vom 29. Februar 2024 (die „Vereinbarung“) mit CopAur Minerals Inc. zugestimmt hat.

Gemäß den geänderten Bedingungen

- werden die Explorationsausgaben (die „Ausgaben“), die für den Erwerb einer einundfünfzigprozentigen (51 %) Beteiligung am Konzessionsgebiet Williams erforderlich sind, von 3.000.000 $ auf 2.000.000 $ reduziert. Das Unternehmen ist verpflichtet, diese Ausgaben bis zum ersten Jahrestag der Vereinbarung am 28. Februar 2025 zu tätigen.

- werden die Ausgaben, die erforderlich sind, um eine zusätzliche neunundzwanzigprozentige (29 %) Beteiligung am Konzessionsgebiet Williams zu erwerben, folgendermaßen geändert. Anstelle von 3.000.000 $, die bis zum zweiten Jahrestag der Vereinbarung am 28. Februar 2026 getätigt werden müssen, muss das Unternehmen nun Ausgaben in Höhe von 4.000.000 $ bis zum dritten Jahrestag der Vereinbarung am 28. Februar 2027 tätigen.

- Als Gegenleistung muss das Unternehmen bei Unterzeichnung der Änderung 50.000 $ an CopAur Minerals zahlen.

Jason Leikam, CEO von Omega Pacific, sagt dazu: „Wir schätzen das Entgegenkommen von CopAur Minerals bei der Änderung bestimmter Bedingungen der Optionsvereinbarung. Durch die Umstrukturierung der Explorationsausgabenverpflichtungen hat das Unternehmen ausreichend Zeit, um die Ergebnisse des kürzlich abgeschlossenen Explorationsprogramms zu analysieren und eine Strategie für ein sinnvolles Phase-Zwei-Explorationsprogramm zu erarbeiten, das direkt an die bisherigen sehr positiven Arbeiten anknüpft. Die geänderten Bedingungen ermöglichen es Omega Pacific, sein Kapital weiterhin auf umsichtige Art und Weise einzusetzen, was zu Ergebnissen und letztendlich zu einer Wertsteigerung für die Aktionäre von Omega Pacific, zu denen auch CopAur Minerals zählt, führt. Wir freuen uns darauf, mit einem gezielten Explorationsansatz das Potenzial des Konzessionsgebiets Williams weiter nutzbringend zu erschließen. Obwohl noch viel Arbeit vor uns liegt, sind wir zuversichtlich, dass wir in der nächsten Explorationsphase den bisherigen Erfolgstrend fortsetzen können werden.“