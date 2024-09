Devisen Euro fällt leicht - US-Arbeitsmarktbericht beflügelt nur kurz Der Kurs des Euro ist am Freitag nach dem US-Arbeitsmarktbericht nur kurz gestiegen. Der US-Dollar erholte sich rasch von seinen Verlusten. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1092 Dollar. Dies war etwas weniger als am Morgen. Die …