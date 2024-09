Gemeinsames Streben nach Modernisierung: China und Afrika schlagen neues Kapitel beim Aufbau einer Gemeinschaft mit gemeinsamer Zukunft auf

In den 48 Jahren ihres Betriebs hat die Bahn über 30 Millionen Tonnen Fracht transportiert und mehr als 40 Millionen Fahrgäste befördert. Sie ist damit zu einer lebenswichtigen Verkehrsader geworden, die den wirtschaftlichen Betrieb und die Entwicklung Tansanias, Sambias und der umliegenden Gebiete gewährleistet.

PEKING, 6. September 2024 /PRNewswire/ -- Die 1.860 km lange Eisenbahnlinie der Tanzania-Zambia Railway Authority (TAZARA) von Dar es Salaam in Tansania nach New Kapiri Mposhi in Sambia ist beispielhaft für die langjährigen Beziehungen zwischen China und Tansania.

Am Mittwoch waren die Staats- und Regierungschefs der drei Länder gemeinsam Zeuge der Unterzeichnung einer Absichtserklärung über das Revitalisierungsprojekt der TAZARA-Eisenbahn, das auf eine weitere Verbesserung des intermodalen Verkehrsnetzes Schiene-See in Ostafrika abzielt.

In der neuen Ära hat China den afrikanischen Ländern weiterhin neue Möglichkeiten eröffnet und sich bei der Entwicklung der chinesisch-afrikanischen Beziehungen dem allgemeinen Ziel des gegenseitigen Vertrauens, des gegenseitigen Nutzens, des gegenseitigen Lernens und der gegenseitigen Unterstützung verpflichtet.

In seiner Grundsatzrede bei der Eröffnungsfeier des Gipfels 2024 des Forums für chinesisch-afrikanische Zusammenarbeit (FOCAC) am Donnerstag betonte der chinesische Präsident Xi Jinping, dass China und Afrika gemeinsam stärker und widerstandsfähiger werden, was sowohl für Chinesen als auch für Afrikaner greifbare Vorteile mit sich bringt und ein hervorragendes Beispiel für eine neue Art internationaler Beziehungen darstellt.

Xi kündigte an, dass die bilateralen Beziehungen zwischen China und allen afrikanischen Ländern, die diplomatische Beziehungen zu China unterhalten, auf die Ebene strategischer Beziehungen gehoben werden und dass die Beziehungen zwischen China und Afrika insgesamt zu einer allwetterfähigen chinesisch-afrikanischen Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die neue Ära ausgebaut werden.

Blühende Zusammenarbeit zwischen China und Afrika

Seit seiner Gründung im Jahr 2000 hat der FOCAC kontinuierlich die sprunghafte Entwicklung der Beziehungen zwischen China und Afrika gefördert und ein Paradebeispiel für die Süd-Süd-Kooperation und die internationale Zusammenarbeit mit Afrika gesetzt.

In den vergangenen 24 Jahren hat die praktische Partnerschaft zwischen China und Afrika zu fruchtbaren Ergebnissen geführt, und der Austausch in verschiedenen Bereichen war so aktiv wie nie zuvor.