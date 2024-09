Broadcom sacken ans Nasdaq-100-Ende - Zu hohe Erwartungen

(neu: Kurse nach Börseneröffnung)



NEW YORK (dpa-AFX) - Der Geschäftsausblick von Broadcom hat die Anleger des Chipkonzerns am Freitag enttäuscht. Die Aktien des Unternehmens, das neben Nvidia als Profiteur des Hypes um Künstliche Intelligenz (KI) gilt, knickten als Schlusslicht im Nasdaq 100 um mehr als neun Prozent auf 138,53 US-Dollar ein. Damit erreichten sie das Niveau seit dem Einbruch der Aktienmärkte von Anfang August. Damals war der Broadcom-Kurs sogar kurz unter die 130-Dollar-Marke auf ein Tief seit Mai gefallen. Der Tech-Index büßte am Freitag 2,4 Prozent ein.

Am Markt hieß es, das klassische Geschäft mit Chips abseits von KI-Anwendungen habe etwas enttäuscht. In diesem Bereich, der in den vergangenen Monaten die Aktien auf ein Rekordniveau getrieben hatte, sei die Entwicklung aber "immer noch stark", sagte ein Händler.