Dax lässt deutlich nach - Stimmung bleibt angeschlagen

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Zum Wochenausklang hat der Dax deutliche Verluste verbuchen müssen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 18.302 Punkten berechnet, ein sattes Minus in Höhe von 1,5 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.



Die größten Abschläge gab es bei Papieren von Siemens Energy, der Münchener Rück und Continental. Gewinne gab es entgegen dem Trend bei Anteilsscheinen der Deutschen Börse, Sartorius und Vonovia.





"Die Stimmung an der Börse aber bleibt angeschlagen, der Deutsche Aktienindex geht in der Nähe des Wochentiefs ins Wochenende", sagte Analyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets. "Die Bullen hatten in dieser Woche wenig zu lachen. Fehlten am Dienstag nur zehn Punkte bis zur 19.000er-Marke, sind es eine halbe Stunde vor Handelsschluss schon wieder 600 Punkte."Die Abkühlung nach der Rekordjagd am Aktienmarkt könne aber genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen sein, so Oldenburger. "Zwar spricht saisonal auch weiterhin wenig für Aktien, doch diese Skepsis könnte auch der Nährboden für weitere Rekorde sein."Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagnachmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1092 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9016 Euro zu haben.Der Ölpreis sank unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 71,56 US-Dollar, das waren 113 Cent oder 1,6 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.